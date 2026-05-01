8 gjëra që nuk duhet t’i mbani kurrë nën shtrat: E fundit do t’ju befasojë më së shumti
Hapësira nën shtrat duket praktike për ruajtje, por shpesh kthehet në “vrimë të zezë” ku grumbullohen pluhur, alergjenë, insekte dhe sende që harrohen me kohë
Nëse ka një vend në shtëpi që e përshkruan më së miri parimin “larg syve, larg mendjes”, është hapësira nën shtrat. Aty shpesh vendosen sende të mëdha, rroba sezonale, kuti, tekstile, projekte të lëna përgjysmë dhe gjëra që nuk dimë ku t’i çojmë.
Në fillim duket si zgjidhje praktike. Por, me kalimin e kohës, hapësira nën shtrat mund të kthehet në një lloj “vrime të zezë” për ruajtje, ku sendet harrohen, pluhuri grumbullohet dhe disa materiale dëmtohen më shpejt sesa mendoni.
Ekspertët e organizimit të shtëpisë tregojnë se cilat gjëra nuk duhet të mbahen kurrë nën shtrat, shkruan Real Simple, përcjell Telegrafi.
1. Gjëra prej letre ose kartoni
Mund t’ju duket e leverdishme të fusni nën shtrat disa kuti këpucësh “për çdo rast”, por kjo nuk është ide e mirë.
Produktet prej letre dhe kartoni mund të tërheqin insekte. Letra, kartoni, librat, dokumentet, fotografitë dhe kutitë janë materiale që dëmtohen lehtë nga pluhuri, lagështia dhe insektet.
Për këtë arsye, dokumentet e rëndësishme, albumet me fotografi dhe librat është më mirë të ruhen në vende të thata, të pastra dhe të mbrojtura.
2. Çarçafë, jorganë dhe tekstile
A ju ka ndodhur ndonjëherë të shkundni një batanije të vjetër dhe të shihni një re pluhuri? Kjo ndodh edhe më lehtë nëse çarçafët, batanijet, jorganët apo jastëkët ruhen nën shtrat.
Hapësira nën shtrat është një nga vendet ku pluhuri grumbullohet shpejt. Tekstilet, sidomos ato të buta dhe poroze, e thithin pluhurin dhe mund të mbajnë alergjenë.
Kjo është veçanërisht e rëndësishme për personat që kanë alergji, astmë ose ndjeshmëri ndaj pluhurit. Nëse megjithatë duhet t’i ruani aty, vendosini në kuti të mbyllura mirë ose në qese të posaçme për ruajtje.
3. Sende prej lëkure
Këpucët, çantat apo rripat prej lëkure nuk janë të përshtatshme për t’u ruajtur nën shtrat. Pluhuri mund ta thajë lëkurën, ndërsa me kalimin e kohës mund të shkaktojë çarje, humbje shkëlqimi dhe ndryshim ngjyre.
Nëse nuk keni vend tjetër, vendosini në kuti plastike të mbyllura, në mënyrë që të mos ekspozohen drejtpërdrejt ndaj pluhurit.
4. Sende të rënda ose të papërshtatshme për t’u nxjerrë
Kur përkuleni për të nxjerrë sende nga poshtë shtratit, sidomos nëse ato janë të rënda ose të mëdha, rritet rreziku për lëndim të shpinës.
Për këtë arsye, nën shtrat nuk është mirë të mbahen valixhe shumë të rënda, dyshekë rezervë, pajisje të mëdha apo sende që kërkojnë mundim për t’u nxjerrë.
Përveç rrezikut për lëndim, mund të dëmtohet edhe vetë sendi gjatë tërheqjes.
5. Ushqim
Kjo mund të duket e vetëkuptueshme, por ekspertët thonë se shpesh gjejnë edhe ushqime të ruajtura nën shtrat.
Edhe nëse pakot janë të mbyllura, ushqimi nuk duhet të mbahet në dhomën e gjumit, aq më pak nën shtrat. Minjtë, insektet dhe dëmtuesit e tjerë mund të dëmtojnë kartonin ose paketimin për të arritur te ushqimi.
Përveç kësaj, ushqimi i ruajtur në një vend me pluhur nuk është aspak zgjedhje e higjienshme.
6. Pajisje elektronike
Hapësira nën shtrat nuk është vend i përshtatshëm për pajisje elektronike të vjetra, telefona, kabllo, bateri, lexues DVD-je apo pajisje të ngjashme.
Pluhuri mund t’i dëmtojë pajisjet me kalimin e kohës. Bateritë, sidomos nëse janë të vjetra ose të dëmtuara, mund të paraqesin rrezik shtesë. Elektronika duhet të ruhet në vende të thata, të pastra dhe larg burimeve të nxehtësisë.
7. Sende që ju rëndojnë emocionalisht
Kjo këshillë nuk lidhet vetëm me rregullin, por edhe me qetësinë mendore.
Nën shtrat nuk është vendi për kujtime nga marrëdhënie të kaluara, rroba që i mbani “për kur të dobësoheni”, sende që ju shkaktojnë stres, faj ose ndjenjë të pakëndshme sa herë që i shihni.
Dhoma e gjumit duhet të jetë hapësirë qetësie, pushimi dhe rikuperimi. Gjërat që ju lidhin me periudha të vështira ose me pritje joreale për veten më mirë të mos ruhen aty ku flini çdo natë.
8. Në fakt, asgjë
Kjo është këshilla që mund t’ju befasojë më shumë: idealisht, nën shtrat nuk duhet të mbahet asgjë.
Edhe pse hapësira duket e dobishme, ajo shpesh bëhet vend ku sendet harrohen. Përveç kësaj, pluhuri, alergjenët dhe insektet grumbullohen më lehtë aty, ndërsa pastrimi bëhet më i vështirë.
Nëse nuk keni zgjidhje tjetër dhe duhet ta përdorni atë hapësirë, zgjidhni kuti të tejdukshme, hermetike, mundësisht me rrota, që të nxirren lehtë dhe të pastrohen rregullisht. Kështu do të dini çfarë keni ruajtur dhe do ta shmangni grumbullimin e panevojshëm.
Në fund, hapësira nën shtrat mund të duket si zgjidhje e shpejtë, por jo gjithmonë është zgjidhje e mirë. Sa më pak sende të ketë aty, aq më e pastër, më e shëndetshme dhe më e qetë do të jetë dhoma ku flini. /Telegrafi/