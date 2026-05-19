Detaji retro i viteve ’60 po rikthehet sërish në kuzhinat moderne
Dikur shihej si i vjetruar dhe pa stil, ndërsa sot po rikthehet në dysheme, mobilie dhe dekorime, me versione minimaliste, elegante dhe shumë kreative
Nëse shikoni fotografitë e stileve dhe enterierëve të viteve ’60, do të vëreni se një detaj ishte jashtëzakonisht i popullarizuar në kuzhina dhe restorante: motivi katror. Megjithatë, me kalimin e kohës, këto pllaka dikur klasike dolën nga moda, aq sa në shtëpi filluan të dukeshin të vjetruara dhe pa shije. Pas kësaj, pronarët e banesave dhe shtëpive u orientuan drejt kuzhinave më moderne, më të thjeshta dhe me ngjyra njëngjyrëshe.
Tani, gati 60 vjet më vonë, motivi katror po rikthehet sërish në modë. Ai nuk kufizohet më vetëm te dyshemetë e kuzhinës, por tashmë shfaqet edhe në mobilie dhe dekorime.
Ekzistojnë dy mënyra kryesore për ta aplikuar këtë trend: maksimaliste dhe minimaliste.
Në qasjen maksimaliste përdoren ngjyra të forta dhe kontraste të theksuara për të krijuar një enterier argëtues, dinamik dhe tërheqës. Ndërsa në qasjen minimaliste përdoren pllaka më të mëdha, materiale mat dhe kontraste më të buta, duke bërë që motivi katror të përshtatet në ambiente moderne dhe elegante pa krijuar ngarkesë vizuale.
Edhe pse më së shpeshti shihet në dysheme, ky trend është përhapur shumë më gjerë. Motivi katror tashmë mund të gjendet në tapeta, dekorime dhe mobilie, por edhe në peshqirë, qilima dhe çarçafë. Madje përdoret edhe në kopshte, ku me kombinimin e barit dhe gurëve krijohen shtigje me motive katrore. Përveç kësaj, ekzistojnë shumë mënyra praktike “bëje vetë” për ta realizuar këtë stil edhe në kushte shtëpie.
Kjo tregon se diçka që dikur ishte e pranishme kudo në vitet ’60 mund të rikthehet sërish si trend modern, por në forma të reja dhe kreative. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për motivin katror, pasi efekt i ngjashëm mund të arrihet edhe me dizajne të tjera gjeometrike, si rombet, transmeton Telegrafi.
Si ta sillni motivin katror në shtëpi në mënyrë moderne?
Nëse ju pëlqen stili i pastër dhe minimalist, është mirë që në motivin katror të përdorni dy ngjyra që nuk krijojnë kontrast shumë të fortë. Ideja është të ruhet efekti karakteristik me katrorë bardhezi”, por në një version më subtil dhe bashkëkohor. Më së shpeshti përdoret e bardha ose e zeza si bazë për të krijuar pamje klasike.
Për shembull, kombinimi i grisë së hapur me të bardhën mund të duket shumë bukur në dyshemenë e kuzhinës ose si pjesa mbrojtëse e murit në kuzhinë. Një tjetër variant minimalist është kombinimi i së bardhës me bezhën, si te disa sete moderne të çarçafëve.
Për adhuruesit e maksimalizmit, mundësitë janë pothuajse të pakufizuara. Mund të përdorni të bardhën si bazë që ngjyra tjetër të vijë më shumë në pah, ose të kombinoni dy ngjyra të forta retro, si portokallia dhe roza. Në disa raste përdoren edhe më shumë ngjyra, si te qilimat shumëngjyrësh me motive katrore.
Në këtë qasje, harmonia është shumë e rëndësishme. Ngjyrat mund të jenë të forta dhe të dukshme, por duhet të kombinohen mirë me njëra-tjetrën. Qëllimi nuk është që motivi të “zhduket” në ambient, por të bëhet detaji kryesor dekorativ.
Nëse nuk jeni të sigurt nëse dëshironi ta sillni menjëherë këtë stil në përmasa më të mëdha, filloni me detaje të vogla. Motivi katror mund të futet përmes qilimave, tabakave, jastëkëve dekorativë apo objekteve të tjera dekorative. Ai mund të shfaqet edhe te pajisjet e kuzhinës, si çajnikët, tosterët ose vazot.
Në dhomën e gjumit, në vend të lyerjes së mureve, mund të ndryshoni çarçafët ose perdet me motive katrore.
Me kalimin e kohës, nëse ju pëlqen ky stil, mund të kaloni edhe te mobiliet më të mëdha, si kolltukët, divanet ose komodat. Për një pamje më moderne, zgjidhen edhe interpretime bashkëkohore të këtij motivi, si katrorët me forma të valëzuara ose paksa të deformuara, të cilat ambientit i japin pamje më dinamike dhe moderne. /Telegrafi/