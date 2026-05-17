Vendoseni letrën e aluminit në mur dhe prisni 48 orë: Truku i thjeshtë që zbulon lagështinë e fshehur në shtëpi
Mjaftojnë disa minuta dhe një copë letër alumini për të kuptuar nëse lagështia vjen nga muri apo nga ajri në dhomë
Nuk keni nevojë për pajisje të shtrenjta apo për të thirrur menjëherë mjeshtrin sapo të vini re një erë myku, bojë që fryhet ose njolla të lagështa që rikthehen vazhdimisht. Shpesh, lagështia fshihet brenda murit dhe bëhet e dukshme vetëm kur dëmtimi ka avancuar.
Pikërisht për këtë arsye, disa ekspertë të mirëmbajtjes së shtëpisë rekomandojnë një metodë shumë të thjeshtë që mund të ndihmojë në zbulimin e problemit: një copë letër alumini dhe pak durim.
Testi i thjeshtë që mund të zbulojë një problem të madh
Parimi është shumë i thjeshtë. Një copë letër alumini vendoset mbi mur dhe lihet aty për 24 deri në 48 orë. Pas kësaj kohe kontrollohet nëse janë krijuar pika uji.
Letra e aluminit funksionon si një barrierë e vogël që pengon qarkullimin e ajrit në atë pjesë të murit. Kështu, lagështia mbetet “e bllokuar” dhe bëhet më e dukshme, në vend që të avullojë.
Metoda bazohet në të njëjtin parim që përdoret edhe në disa teste profesionale për kontrollin e lagështisë në sipërfaqe betoni dhe muresh, transmeton Telegrafi.
Pse krijohet lagështia në mure?
Shkaqet mund të jenë të ndryshme. Ndonjëherë problemi është i dukshëm: rrjedhje tubash pas lavamanit, ujë që depërton rreth dritareve ose ulluqe të dëmtuara që drejtojnë shiun pranë themeleve të shtëpisë.
Megjithatë, jo çdo mur i lagësht është pasojë e rrjedhjes së ujit. Shpesh bëhet fjalë për kondensim. Kjo ndodh kur ajri i ngrohtë dhe me lagështi prek një sipërfaqe më të ftohtë dhe shndërrohet në pika uji, ngjashëm me avullimin që krijohet në një gotë të ftohtë gjatë verës.
Kuzhinat, banjat dhe hapësirat për larjen dhe tharjen e rrobave, janë zonat më të rrezikuara, për shkak të avullit dhe lagështisë së shtuar gjatë gatimit ose dushit.
Kur lagështia qëndron gjatë në mur, fillojnë edhe dëmtimet: boja fryhet, suvaja zbutet, tapetat shkëputen dhe mund të shfaqet edhe një shtresë e bardhë pluhuri, e njohur si efloreshencë, që krijohet kur uji nxjerr kripërat nga muri.
Çfarë ju nevojitet për testin?
Për këtë metodë ju duhen:
– letër alumini
– shirit ngjitës i fortë
– një leckë e thatë
– telefon për fotografi, nëse dëshironi të krahasoni ndryshimet
Zgjidhni një pjesë muri që ju duket e dyshimtë, por shmangni zonat pranë prizave ose instalimeve elektrike.
Nëse në mur ka shumë myk, prioritet duhet të jetë pastrimi i sigurt dhe zgjidhja e burimit të lagështisë, jo vetëm testimi.
Si vendoset saktë letra e aluminit?
Para gjithçkaje, muri duhet të jetë i thatë. Fshijeni me leckë të thatë dhe, nëse është i lagësht, lëreni të thahet. Qëllimi është që testi të tregojë lagështinë e re dhe jo atë që tashmë ndodhet në sipërfaqe.
Prisni një copë letër alumini pak më të madhe se zona që dyshoni. Vendoseni drejt mbi mur dhe ngjitni mirë të gjitha anët, në mënyrë që ajri të mos hyjë poshtë saj.
Letra duhet të jetë e tendosur dhe pa rrudha.
Më pas mos e prekni për 24 deri në 48 orë. Është mirë të bëni fotografi para dhe pas testit për ta krahasuar më lehtë rezultatin.
Si interpretohet rezultati?
Kur ta hiqni letrën, kontrolloni të dyja anët.
Nëse pika uji janë krijuar në anën që ka qenë ngjitur me murin, kjo mund të tregojë se lagështia vjen nga vetë muri: depërtim uji, rrjedhje ose material i lagësht brenda konstruksionit.
Nëse pjesa pranë murit është e thatë, por pika uji janë krijuar në anën e jashtme të letrës, atëherë problemi ka më shumë gjasa të jetë kondensimi nga ajri i dhomës.
Në këtë rast, zgjidhja shpesh lidhet me ventilim më të mirë dhe kontroll të lagështisë së ajrit.
Edhe nëse testi del plotësisht i thatë, kjo nuk garanton gjithmonë se problemi nuk ekziston. Lagështia ndonjëherë shfaqet vetëm gjatë reshjeve ose kur temperaturat bien ndjeshëm.
Kur nuk duhet të prisni më?
Ka raste kur një test shtëpiak nuk mjafton. Njolla të mëdha që zgjerohen, myk i dendur, erë e fortë lagështie ose tapeta që shkëputen masivisht mund të tregojnë një problem serioz brenda mureve.
Në këto raste rekomandohet kontroll profesional nga specialistë të lagështisë ose diagnostikës ndërtimore.
Ekspertët paralajmërojnë se niveli i lagështisë në ambiente të mbyllura nuk duhet të kalojë rreth 50 për qind, sepse lagështia e tepërt mund të ndikojë jo vetëm në strukturën e shtëpisë, por edhe në shëndetin e banorëve.
Zakonet e vogla që mund të ndihmojnë
Disa ndryshime të thjeshta mund të zvogëlojnë ndjeshëm lagështinë në shtëpi:
– ajrosni dhomat pas gatimit
– ndizni ventilatorin e banjës pas dushit
– kontrolloni izolimin e dritareve
– fshini ujin që grumbullohet pranë qosheve dhe skajeve të dyshemesë
– mos i vendosni mobiliet krejtësisht ngjitur me muret e jashtme
– përdorni tharës ajri gjatë ditëve me lagështi të lartë
Në fund, testi me letrën e aluminit nuk është diagnozë përfundimtare, por një sinjal i parë se diçka mund të mos jetë në rregull. Zgjidhja e vërtetë vjen vetëm kur zbulohet dhe eliminohet shkaku i lagështisë, sepse lagështia nuk shfaqet kurrë pa arsye. /Telegrafi/