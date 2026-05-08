49-vjeçari tërheq autobusin me qafë - thyen rekord Guinness
Një atlet 49-vjeçar nga Aruba fitoi titullin e tij të 10-të Guinness duke tërhequr një autobus në një distancë prej më shumë se 65 metrash, me qafë.
Egmond Molina përdori një litar rreth qafës për të tërhequr autobusin mbi 9,859 kg dhe Guinness tani ka konfirmuar se ai zyrtarisht theu rekordin për automjetin më të rëndë të tërhequr nga qafa.
Rekordi i mëparshëm u vendos nga ukrainasi Dmytro Hrunskyi në vitin 2024.
"Me litarin që më shtyp rrugët e frymëmarrjes, duhet të gjeneroj forcë ndërsa kontrolloj me kujdes frymëmarrjen time nën një tendosje të madhe. Bëhet një betejë psikologjike të qëndroj i qetë ndërsa trupi është nën stres të rëndë", tha Molina. /Telegrafi/
