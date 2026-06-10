24 vite pritje, një ëndërr e madhe: A është ky Botërori i Brazilit?
Pas ndryshimit të tre përzgjedhësve dhe një serie rezultatesh zhgënjyese, Brazili siguroi pjesëmarrjen në Kupën e Botës duke e mbyllur fazën kualifikuese të Amerikës së Jugut në vendin e pestë.
Rritja e numrit të skuadrave pjesëmarrëse bëri që Brazili të mos rrezikonte seriozisht mungesën në turne, por gjithsesi brazilianët humbën gjashtë nga 18 ndeshjet e zhvilluara. Ata pësuan gjithashtu 17 gola, me vetëm Kolumbinë që kishte një bilanc më të dobët mbrojtës mes gjashtë skuadrave që siguruan kualifikimin direkt.
Një arsye për optimizëm vjen nga një paralelizëm interesant historik. Rruga e Brazilit drejt Botërorit 2026 ngjan shumë me atë të vitit 2002, kur skuadra e përfundoi fazën kualifikuese pas Argjentinës dhe Ekuadorit, pa bindur plotësisht, por në fund arriti të fitonte titullin e pestë botëror. Mbetet të shihet nëse historia do të përsëritet pas 24 vitesh.
Çfarë pritet nga Brazili?
Brazili nuk konsiderohet favoriti absolut për ta fituar Kupën e Botës, por mbetet një nga pretendentët kryesorë. Në letër, grupi me Marokun, Skocinë dhe Haitin duket i kalueshëm, megjithatë testi i vërtetë do të vijë përballë fuqive evropiane.
Pesha kryesore në sulm do të bjerë mbi Vinicius dhe Raphinhan, ndërsa mungesa e mbrojtësve të krahut të nivelit të legjendave si Cafu, Roberto Carlos, Dani Alves apo Marcelo vazhdon të jetë një shqetësim.
Në skuadër është edhe Neymar, i cili pavarësisht problemeve me lëndimet dhe moshës 34-vjeçare, shpreson të japë kontribut në atë që mund të jetë Botërori i fundit i karrierës së tij.
Njeriu në krye
Carlo Ancelotti mbetet një nga trajnerët më të dekoruar në historinë e futbollit, pasi ka fituar pothuajse çdo trofe të rëndësishëm me Milanin, Real Madridin, Bayern Munichun, PSG-në dhe Chelsean.
Konfederata Braziliane e Futbollit e ndoqi për muaj të tërë përpara se ta emëronte në verën e vitit 2025, duke e bërë trajnerin e parë të huaj në historinë e kombëtares braziliane. Megjithatë, edhe nën drejtimin e tij, Brazili nuk ka qenë gjithmonë bindës dhe disa rezultate zhgënjyese kanë sjellë kritika.
Ylli kryesor
Vinicius Jr. konsiderohet lojtari më i talentuar në skuadër dhe trashëgimtari natyral i Neymarit. Megjithatë, paraqitjet e tij me kombëtaren nuk kanë qenë në të njëjtin nivel me ato që shfaq rregullisht te Real Madridi.
Ai ka shënuar vetëm nëntë gola në 49 paraqitje me Brazilin dhe ende nuk ka arritur të bëjë diferencën ndaj kundërshtarëve më të fortë. Shpresat e Brazilit për një titull të ri botëror lidhen ngushtë me aftësinë e tij për të shkëlqyer edhe në skenën ndërkombëtare.
Lojtari për t’u ndjekur
Igor Thiago mund të jetë arma sekrete e Carlo Ancelottit në këtë Kupë Bote. Sulmuesi bëri një sezon mbresëlënës me Brentfordin, duke realizuar 22 gola në Ligën Premier dhe duke fituar vëmendjen e gjithë futbollit anglez.
Ai e justifikoi menjëherë besimin e trajnerit duke shënuar në fitoren 3-1 ndaj Kroacisë. Me konkurrencën e Matheus Cunhas dhe Endrickut për pozitën e sulmuesit qendror, Thiago po paraqet kandidaturë serioze për një vend titullari./Telegrafi/