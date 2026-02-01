Në përvjetorin e vrasjes së Elfete Humollit, 16-vjeçares që u ngrit kundër shtypjes dhe dhunës së regjimit serb, Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, vizitoi familjen Humolli në Lupç të Poshtëm.

Ajo vendosi kurorë lulesh dhe nderoi kujtimin e vëllait të saj, Mentorit, i cili ra dëshmor në betejën e Koshareve në mars 1999.

Osmani theksoi se guximi dhe përkushtimi i Elfete Humollit dhe Mentorit për lirinë e Kosovës janë shembuj frymëzues për brezat e ardhshëm.

“Motra dhe vëllai u bashkuan në të njëjtën kauzë të shenjtë për lirinë e vendit. Sot, Kosova është e lirë, por guximi i tyre do të na frymëzojë përjetësisht,” tha ajo. /Telegrafi/

