Zyrtari zviceran viziton Gjakovën, në fokus zhvillimi urban
Ambasada e Zvicrës në Kosovë ka njoftuar se në vendin tonë po qëndron në vizitë Philipp Orga, Shef i Operacioneve për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim në Sekretariatin Shtetëror Zviceran për Çështje Ekonomike (SECO).
Sipas njoftimit të ambasadës, gjatë qëndrimit të tij në Gjakovë, Orga është takuar me kryetarin e Komunës, Ardian Gjini, me të cilin ka diskutuar për përpjekjet që synojnë avancimin e masave të zhvillimit urban të ndjeshëm ndaj klimës dhe më të qëndrueshëm ndaj sfidave në nivel komunal.
Ambasada ka theksuar se vizita vuri në pah rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet nivelit qendror dhe atij lokal, si dhe mbështetjen e vazhdueshme të SECO-s në ndërtimin e qyteteve të qëndrueshme dhe të përgatitura për të ardhmen.
