Komuna e Rahovecit njofton se do të mbyllet parkingu te palestra sportive dhe hapësira brenda sheshit
Komuna e Rahovecit ka njoftuar se më 9 dhe 10 maj 2026 do të ketë kufizime të përkohshme për parkimin e automjeteve në qendër të qytetit, për shkak të punimeve që do të zhvillohen për lyerjen e rrethojës në sheshin qendror.
Sipas njoftimit, gjatë këtyre dy ditëve, parkingu te palestra sportive, si dhe hapësira brenda sheshit, do të jenë të mbyllura për parkim.
Komuna ka bërë thirrje për mirëkuptim dhe bashkëpunim nga qytetarët, duke theksuar se masat po merren për mbarëvajtjen e punimeve dhe ruajtjen e sigurisë publike gjatë periudhës së realizimit të tyre. /Telegrafi/