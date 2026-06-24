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Sulmuesi 19-vjeçar nga Kosova, Ernis Qestaj, ka nisur një kapitull të ri në karrierën e tij, duke u bashkuar me klubin kroat Karlovac, që bën gara në nivelin e dytë të futbollit kroat.

Qestaj vjen te skuadra e re pas ndërprerjes me marrëveshje të kontratës me NK Slaven Belupo. Ai ishte pjesë e klubit nga Koprivnica pasi u transferua në verën e vitit 2024 nga Phoenix i Kosovës.

Gjatë sezonit të fundit, sulmuesi i ri regjistroi 6 paraqitje zyrtare me ekipin e parë të Slaven Belupos – 5 në kampionat dhe 1 në Kupën e Kroacisë.


Te Karlovaci, Qestaj pritet të sjellë energji të re në repartin ofensiv, më shumë thellësi në sulm dhe konkurrencë shtesë për skuadrën.

“Ernis, mirë se erdhe në Karlovac!”, ishte mesazhi i klubit kroat gjatë prezantimit të talentit kosovar.

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Qestaj është pjesë e Kombëtares së Kosovës U19, ku luan me shumë sukses. /Telegrafi/

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