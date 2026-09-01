Zyrtare: Moise Kean kalon te Como për 40 milionë euro
Como ka zyrtarizuar transferimin e sulmuesit italian Moise Kean nga Fiorentina, në ditën e fundit të afatit kalimtar.
26-vjeçari bashkohet me skuadrën e drejtuar nga Cesc Fabregas fillimisht në formë huazimi, me detyrim blerjeje, ndërsa vlera totale e operacionit, përfshirë huazimin, transferimin përfundimtar dhe bonuset, raportohet të jetë rreth 40 milionë euro.
Kean largohet nga Fiorentina pas dy sezoneve, gjatë të cilave ka lënë gjurmë të rëndësishme. Në 59 paraqitje në Serie A, ai ka shënuar 27 gola.
Como 1907 is pleased to announce the signing of Italian international forward Moise Kean from @acffiorentina on an initial loan, with an obligation to make the move permanent.
Official statement ➡️ https://t.co/PJKnFXS9Xp pic.twitter.com/4F30ROYFUT
— Como1907 (@Como_1907) September 1, 2026
Sezoni 2024/25 ishte veçanërisht i suksesshëm për sulmuesin italian. Ai realizoi 19 gola në Serie A, pesë të tjerë në 11 paraqitje në Ligën e Konferencës dhe një gol në Kupën e Italisë.
Në nivelin e kombëtares, Kean ka zhvilluar 26 ndeshje me Italinë dhe ka shënuar 13 gola, duke pasur një mesatare prej një goli në çdo dy ndeshje.
Transferimi te Como është një lëvizje ambicioze për klubin, i cili këtë sezon do të debutojë edhe në Ligën e Kampionëve. Kean bëhet transferimi i nëntë i Comos gjatë kësaj vere.
Skuadra e Fàbregasit tashmë ka afruar edhe emra si Trevoh Chalobah, Luis Milla, Yan Couto, Samuele Ricci, Andrés Cuenca dhe Willy Kambwala.
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Como pritet të ketë një sezon spektakolar, pasi përveç garimit në Serie A, do të përballet edhe me gjigantë evropianë në Ligën e Kampionëve, mes tyre Paris Saint-Germain, Manchester United dhe Barcelona. /Telegrafi/