Zyrtare: Milani transferon Hutchinsonin, marrëveshja mund të shkojë në 44 milionë euro
Milan ka zyrtarizuar transferimin e Omari Hutchinsonit nga Nottingham Forest. Sulmuesi anësor nga Xhamajka i është bashkuar kuqezinjve në formë huazimi deri më 30 qershor 2027, me Milanin që ka të drejtën për ta blerë përfundimisht kartonin e tij.
Sipas raportimeve të mediave italiane, Milani do të paguajë 4 milionë euro për huazimin njëvjeçar, ndërsa në fund të sezonit ekziston një opsion blerjeje prej 40 milionë eurosh.
Nëse Milani vendos ta aktivizojë këtë klauzolë, vlera totale e operacionit do të arrijë në 44 milionë euro.
Omari takes centre stage 🎭 pic.twitter.com/xNEepVhyjE
— AC Milan (@acmilan) August 31, 2026
Në rast të transferimit përfundimtar, Hutchinson pritet të nënshkruajë kontratë me Milanin deri në qershor të vitit 2030.
“AC Milan njofton zyrtarisht transferimin e përkohshëm të Omari Elijah Giraud-Hutchinson nga Nottingham Forest, me opsion për ta bërë transferimin permanent. Marrëveshja e huazimit është e vlefshme deri më 30 qershor 2027”, thuhet në njoftimin e klubit italian.
Hutchinson, i cili do ta mbajë numrin 20 në fanellën e Milanit, është formuar në akademitë e Chelsea dhe Arsenalit, ndërsa gjatë karrierës ka luajtur edhe për Ipswich Town, para se të transferohej te Nottingham Forest në verën e vitit 2025.
AC Milan and England, the connection continues 🏴 pic.twitter.com/Z7GpEC7wem
— AC Milan (@acmilan) August 31, 2026
24-vjeçari tashmë është bërë pjesë e projektit të ri të Milanit, ndërsa klubi italian ka lënë të hapur mundësinë që ta blejë përfundimisht në fund të sezonit. /Telegrafi/