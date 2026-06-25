Zyrtare: Kreshnik Uka transferohet te Malisheva
Malisheva ka zyrtarizuar afrimin e sulmuesit Kreshnik Uka, i cili do të jetë pjesë e skuadrës për sezonin e ri.
Uka vjen pas një edicioni të shkëlqyer me Drenicën, ku u shpall golashënuesi më i mirë i Superligës së Kosovës, duke realizuar 19 gola dhe duke u shndërruar në një nga lojtarët më vendimtarë në repartin ofensiv.
Klubi nga Malisheva e prezantoi sulmuesin përmes rrjeteve sociale, duke i uruar mirëseardhje dhe suksese me fanellën bardhekaltër.
“Njoftojmë transferimin e sulmuesit Kreshnik Uka, i cili do të jetë pjesë e skuadrës sonë”, thuhet fillimisht në njoftimin e Malishevës.
“Uka vjen pas një sezoni të jashtëzakonshëm me Drenicën, ku u shpall golashënuesi më i mirë i Superligës së Kosovës për edicionin që lamë pas, duke realizuar 19 gola dhe duke konfirmuar cilësitë e tij si një nga futbollistët më vendimtarë në repartin ofensiv”.
“Klubi ynë i uron Kreshnikut mirëseardhje dhe shumë suksese me fanellën e FC Malishevës”, mbyllet njoftimi i nën-kampionëve të Kosovës.
Transferimi i Ukës konsiderohet një përforcim i rëndësishëm për Malishevën, e cila synon të ketë një sezon sa më të suksesshëm në garat vendore dhe ndërkombëtare. /Telegrafi/