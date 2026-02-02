Zyrtare: Juventusi merr Emil Holm, Joao Mario kalon te Bologna
Juventusi ka konfirmuar zyrtarisht një marrëveshje të dyfishtë me Bolognën, duke transferuar Emil Holm në Torino dhe duke dërguar Joao Mario në drejtim të kundërt.
Mbrojtësi i djathtë suedez Emil Holm i është bashkuar bardhezinjve në formë huazimi me opsion blerjeje, ndërsa Joao Mario do të luajë për Bolognën në huazim deri më 30 qershor 2026.
Në njoftimin e saj, Juventus bëri të ditur se opsioni i blerjes për Holmin është 15 milionë euro, i pagueshëm në tre vite financiare, me mundësi bonusesh shtesë deri në 3 milionë euro, të lidhura me performancën dhe kohëzgjatjen e kontratës.
Emil Holm signs for Juventus! 🇸🇪
Welcome, Emil! 🙌
🔗 https://t.co/nR0ZlCyZXV@Jeep pic.twitter.com/cGjbB7m8PL
— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) February 2, 2026
Holm, 25 vjeç, ishte një titullar i shpeshtë te Bologna këtë sezon, ku në 19 paraqitje në të gjitha garat ka shënuar 1 gol dhe ka dhënë 5 asistime.
Ndërkohë, Joao Mario, i ardhur te Juventusi verën e kaluar, regjistroi 13 paraqitje mes Serie A dhe Ligës së Kampionëve, me 373 minuta lojë dhe 1 asist, të realizuar në debutimin e tij evropian kundër Borussia Dortmundit.
Officially part of the Rossoblù family ❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/uxMEkSuOt5
— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) February 2, 2026
Juventusi ka konfirmuar gjithashtu largimin e Daniele Ruganit te Fiorentina, në formë huazimi me opsion blerjeje. /Telegrafi/