Zyrtare: Jeremy Jacquet lojtar i Liverpoolit
Liverpooli ka konfirmuar transferimin e qendërmbrojtësit Jeremy Jacquet nga Rennes.
Pasi u kompletuan edhe testet mjekësore, Jacquet ka nënshkruar kontratën si lojtar i “Reds”, ndërsa do t’iu bashkohet në fundin e sezonit 2026/27.
Skuadra angleze thuhet se pagoi 60 milionë euro për shërbimet e francezit, i cili u pëlqye nga shumë gjigantë evropianë.
“Liverpooli ka arritur marrëveshje për transferimin e Jeremy Jacquet nga Rennes, me qendërmbrojtësin që do t’i bashokhet para sezonit 2026/27”.
“Reds kanë kompletuar marrëveshjen për 20-vjeçarin, i cili do ta kompletojë sezonin aktual në Ligue ndërsa do të vjen në Anfield gjatë verës në një kontratë afatgjatë”, thuhet ndër të tjera në komunikatë.
We have reached an agreement for the transfer of Jeremy Jacquet from Stade Rennais, with the defender set to join the club ahead of the 2026-27 season, subject to a work permit and international clearance 🙌🔴
— Liverpool FC (@LFC) February 2, 2026
Jacquet ndër të tjera ka pesë paraqitje për Francën U21, kurse ka zhvilluar 31 paraqitje për Rennes, skuadër që debutoi në janarin e vitit 2024./Telegrafi