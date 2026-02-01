Juventus ka zyrtarizuar transferimin e Jeremie Boga nga OGC Nice në formë huazimi deri në fund të sezonit 2025-26.

Ky është transferimi i parë i madh i Bianconerëve gjatë afatit dimëror të janarit.

Boga nuk ka ardhur me një pagesë të menjëhershme, por marrëveshja përfshin opsion blerjeje në vlerë prej 4.8 milionë euro, i cili mund të paguhet në dy vite financiare.


Sulmuesi i Bregut të Fildishtë mbetet nën kontratë me Nice deri në fund të sezonit 2026-27.

Ky është rikthimi i Bogas në Serie A, ku ai ka kaluar pesë vite më parë duke luajtur për Sassuolon dhe Atalantën, duke lënë pas emër të njohur në futbollin italian.


Për Juventusin, Boga bëhet transferimi i parë i madh i janarit, ndërsa Zonja e Vjetër është në procedur për të kompletuar edhe transferimin e Emili Holms. /Telegrafi/

