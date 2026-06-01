Zyrtare: Igball Jashari transferohet te Drita
Drita ka zyrtarizuar transferimin e Igball Jasharit, duke shtuar një tjetër emër në skuadrën e saj për sezonin e ri.
Kampionët e Kosovës ka transferuar Igball Jasharin pas paraqitjeve fantastike të sulmuesit anësorë me Drenicën.
20-vjeçari bën hapin e madh në karrierë dhe me Dritën do të ketë mundësi të luaj në garat evropiane.
Pas prezantimit zyrtar, klubi publikoi edhe një mesazh mirëseardhjeje:
"Mirë se vjen, Igball Jashari. Kemi kënaqësinë të njoftojmë se Igball Jashari është përforcimi më i ri i FC Dritës".
"Igballit i urojmë mirëseardhje në familjen bardhekaltër dhe shumë suksese me fanellën e klubit tonë". /Telegrafi/