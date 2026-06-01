Zyrtare: Drita blindon me kontrata të reja tre yjet e skuadrës
Titulli i dytë radhazi, i pesti në histori të klubit dhe puna te FC Drita po vazhdon.
Kampionët e rinj të Kosovës kanë blinduar me kontrata të reja futbollistët e saj kryesorë, apo thënë ndryshe senatorët e ekipit.
Dy veterantë, Faton Maloku dhe Besnik Krasniqi do të vazhdojnë të jenë shtylla e Dritës në prapavijë.
Maloku mbetet lojtari më i vjetër te Drita, pasi është pjesë e bardhekaltërve që nga viti 2019.
Kontratë të re ka nënshkruar edhe Besnik Krasniqi i cili ka qenë në një formë të jashtëzakonshme përkundër se ka 36 vite mbi supe.
E Drita me kontratë të re ka blinduar edhe futbollistin e vitit 2025 në Kosovë, Arb Manajn.
Të tre këta futbollistë do të dilnin të lirë në verë, por Drita i ka bindur me kontrata të reja, edhe pse në faqen e klubit nuk jepen detaje për vitet e nënshkruara. /Telegrafi/