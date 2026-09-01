Manchester City ka kompletuar transferimin e mesfushorit argjentinas Enzo Fernandez nga Chelsea.

25-vjeçari ka nënshkruar kontratë pesëvjeçare me klubin nga “Etihad Stadium”, e cila do ta mbajë atë në Manchester deri në verën e vitit 2031.

Fernandez largohet nga Chelsea pas më shumë se tre vitesh në klub. Gjatë kësaj periudhe, ai u bë një nga lojtarët kryesorë të skuadrës londineze dhe fitoi Ligën e Konferencës dhe Kupën e Botës për Klube në vitin 2025.

Para transferimit te Chelsea, Fernandez kishte luajtur për Defensa y Justicia dhe River Plate në Argjentinë, ndërsa më pas u transferua te Benfica, me të cilën fitoi titullin e kampionit në Portugali.

Në nivelin e kombëtares, Fernández është kampion i botës me Argjentinën nga viti 2022 dhe fitues i Copa América në vitin 2024. Ai ishte gjithashtu pjesë e Argjentinës në finalen e Kupës së Botës 2026, ku skuadra e tij u mposht nga Spanja.


Transferimi te Manchester City shënon një kapitull të ri në karrierën e mesfushorit argjentinas, i cili tashmë do të jetë pjesë e skuadrës së drejtuar nga Enzo Maresca. /Telegrafi/

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