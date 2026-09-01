Kurti: Ata që po nxitohen për konstituimin e Kuvendit mund të duan zgjedhje të reja dhe incidente
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka deklaruar se seanca për konstituimin e Kuvendit duhet të thirret nga kryesuesi i Kuvendit, Avni Dehari i cili ka bërë thirrje që procesi të zhvillohet pa incidente dhe pa tensione.
Kurti tha se Dehari synon ta thërrasë seancën për konstituimin e institucioneve, por theksoi se kjo duhet të bëhet në një situatë të qetë dhe pa përpjekje për përshkallëzim të situatës politike.
“Tash seancën e thërret kryesuesi, që është Avni Dehari. Ai dëshiron ta thërrasë seancën për konstituim të institucioneve, por pa incidente, pa dhunë, pa përpjekje për ta tensionuar dhe më tej situatën”, ka thënë Kurti.
Sipas tij, ata që kërkojnë me ngulm konstituimin e Kuvendit, ndërkohë që nuk e mbështesin zgjidhjen për presidentin e vendit, në fakt nuk janë të interesuar për funksionalizimin e institucioneve.
“Ata të cilët po nxitohen për konstituim të Kuvendit, kur në fakt nuk po mbështesin zgjidhjen për president, në fakt nuk po duan konstituim të Kuvendit, por po duan zgjedhje të përsëritura që janë thellësisht të panevojshme, në njërën anë, dhe në anën tjetër ndoshta duan incidente”, është shprehur Kurti. /Telegrafi/