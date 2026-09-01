Protestuesit përplasen me policinë, arrestohen disa persona - Rama largohet nga Kryeministria
Protesta e 94-të radhazi kundër qeverisë në Tiranë është shoqëruar sërish me tensione dhe përplasje mes protestuesve dhe policisë. Pas paralajmërimeve të përsëritura përmes megafonëve, efektivët kanë ndërhyrë me forcë për të larguar protestuesit që tentonin të avanconin drejt godinës së Kryeministrisë.
Policia ka nisur gjithashtu përdorimin e gazit lotsjellës, ndërsa situata vijon të jetë e tensionuar.
Protesta është ndarë në dy fronte. Një pjesë e protestuesve vijon të qëndrojë përpara Kryeministrisë, ku po mbahen fjalimet dhe po përsëriten thirrjet kundër qeverisë. Ndërkohë, vëmendja kryesore është zhvendosur te grupi tjetër i protestuesve, i cili ndodhet pranë një prej hyrjeve të pasme të godinës dhe ka tentuar të avancojë drejt ambienteve të Kryeministrisë.
Policia ka blinduar zonën dhe ka vendosur kordonë të shumtë për të penguar lëvizjen e protestuesve. Pas paralajmërimeve me megafon, efektivët kanë ndërhyrë për t’i zmbrapsur, duke sjellë përplasje në terren dhe përdorimin e gazit lotsjellës.
Në pjesën përpara Kryeministrisë, ndërkohë, vijojnë fjalimet e protestuesve, ndërsa tubimi po zhvillohet në një situatë të tensionuar.
Protesta e sotme shënon ditën e 94-t të mobilizimit të vazhdueshëm. Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, ndërsa kërkohet gjithashtu ndryshimi i klasës politike dhe krijimi i një qeverie tranzitore. /Tch/