"Jam gati për sfidën dhe për të fituar trofe" - fjalët e para të Enzo Fernandez si lojtar i Manchester Cityt
Enzo Fernández ka dhënë deklaratën e parë si lojtar i Manchester Cityt, duke shprehur kënaqësinë për transferimin dhe gatishmërinë për të nisur këtë kapitull të ri në karrierën e tij.
“Manchester City është klubi më i suksesshëm në Angli në kohët e fundit. Çdo lojtar dëshiron të jetë pjesë e një klubi të tillë, sepse të gjithë e dinë se sa mirë është i organizuar City".
"Nuk mund të isha më i lumtur që jam këtu dhe jam gati për sfidën për ta ndihmuar Cityn të vazhdojë të fitojë trofe. Ky është një klub i ndërtuar për sukses".
Zyrtare: Enzo Fernandez, lojtar i Man Cityt telegrafi.com
"Nëse shikoni përbërjen e skuadrës, City ka cilësi në çdo repart. Dua të mësoj nga bashkëlojtarët e mi të rinj dhe të bëhem një lojtar më i mirë".
"Jam krenar që vazhdimisht përpiqem ta përmirësoj lojën time. Kushdo që ka punuar me mua e di se sa shumë stërvitem çdo ditë dhe sa shumë jap në ndeshje. Jap absolutisht gjithçka dhe mund t’i premtoj Manchester Cityt se kjo do të vazhdojë edhe tani që jam këtu”, deklaroi Fernández.
Mesfushori argjentinas falënderoi drejtuesit e klubit për besimin dhe punën e bërë për realizimin e transferimit.
“Dua të falënderoj Hugo, Enzon, Khaldoon dhe të gjithë te City që e bënë të mundur këtë marrëveshje. Dua ta shpërblej besimin që më është dhënë sa më shpejt të jetë e mundur”, shtoi ai.
Bienvenido al club, Enzo 🩵 pic.twitter.com/Z3WZPG7s1H
— Manchester City (@ManCityES) September 1, 2026
Fernández, 25-vjeçar, u transferua te Manchester City nga Chelsea dhe ka nënshkruar kontratë deri në verën e vitit 2031. /Telegrafi/