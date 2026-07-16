Zyrtare: Assane Diatta, lojtar i ri i Prishtinës
Klubi kryeqytetas, Prishtina ka zyrtarizuar transferimin e Assane Diattas, duke shtuar një tjetër përforcim në organikën e skuadrës për sezonin e ri.
Futbollisti tashmë i është bashkuar ekipit në Bolu të Turqisë, ku bardhekaltrit po zhvillojnë fazën përgatitore nën drejtimin e stafit teknik, me synimin për të qenë gati për sfidat që i presin në kampionat dhe në garat evropiane.
Diatta vjen nga Malisheva, ku pati një edicion shumë të suksesshëm, duke realizuar 11 gola dhe shtatë asistime në 31 paraqitje në Superligën e Kosovës dhe Kupën e Kosovës.
Me profilin e tij sulmues, shpejtësinë dhe aftësinë për të kontribuar si në shënimin ashtu edhe në krijimin e rasteve, ai pritet të jetë një nga armët kryesore të Prishtinës në sezonin 2026/27.
Postimi pa ndërhyrje i Prishtinës
Edhe një emër i ri i bashkohet bardhekaltërve. Assane Diatta është përforcimi më i ri i Prishtinës, duke iu bashkuar ekipit në Bolu, aty ku skuadra po zhvillon fazën përgatitore për sezonin e ri.
Diatta vjen pas një sezoni mjaft të mirë, në të cilin regjistroi 11 gola dhe 7 asistime në 31 paraqitje në kampionat dhe Kupën e Kosovës te skuadra e Malishevës.
Me karakteristikat e tij sulmuese, shpejtësinë dhe aftësinë për të krijuar rrezik në repartin ofensiv, Diatta pritet të jetë një vlerë e shtuar për ekipin në edicionin e ri.
Mirë se erdhe në familjen bardhekaltër, Assane!
/Telegrafi/