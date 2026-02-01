Zyrtare: Ajaxi e transferon Oleksandr Zinchenkon
Ajax ka konfirmuar zyrtarisht transferimin e mbrojtësit të majtë të Arsenalit, Oleksandr Zinchenko, i cili ka nënshkruar një kontratë afatshkurtër me klubin nga Amsterdami.
Zinchenko, 31 vjeç, largohet nga Arsenali pas tre vjet e gjysmë, që kur u transferua nga Manchester City në vitin 2022 për 35 milionë euro. Gjatë kësaj periudhe, ai zhvilloi 91 paraqitje me “Topçinjtë”, duke shënuar tri gola.
Reprezentuesi i Ukrainës, i cili ka 75 ndeshje me kombëtaren, gjashtë muajt e fundit i kaloi si i huazuar te Nottingham Forest, ku regjistroi vetëm pesë paraqitje në Liga Premier.
Në Amsterdam, Zinchenko ka firmosur një kontratë gjashtëmujore, e cila do t’i mundësojë drejtorit teknik Jordi Cruyff, që nis zyrtarisht punën më 1 shkurt, të rivlerësojë kontributin e mbrojtësit dhe gjendjen financiare të klubit gjatë verës.
Ready to play for Ajax.
Welcome, Oleksandr Zinchenko! ❌❌❌ pic.twitter.com/yyk9IWNicY
— AFC Ajax (@AFCAjax) February 1, 2026
Në një njoftim zyrtar, drejtori sportiv i Ajaxit, Marijn Beuker, e mirëpriti Zinchenkon dhe vlerësoi përvojën e tij si një aset të rëndësishëm për skuadrën.
“Me Oleksandr po sjellim një lojtar me përvojë, i cili na jep menjëherë një rritje cilësore në garën për futbollin e Ligës së Kampionëve. Si mbrojtës i majtë, ai është taktikisht shumë i fortë, ofron stabilitet në mbrojtje dhe përshtatet në mënyrë perfekte me stilin tonë të lojës”, deklaroi Beuker.
“Oleksandr e ka dëshmuar në Liga Premier se, përveç cilësive mbrojtëse, mund të luajë një rol të rëndësishëm edhe në ndërtimin e lojës dhe thyerjen e linjave kundërshtare. Jemi shumë të kënaqur që ai do ta forcojë skuadrën tonë të paktën deri në verë”.
Eredivisie nuk është terren i panjohur për Zinchenkon, i cili sezonin 2016/17 e kaloi i huazuar te PSV, ku zhvilloi 17 ndeshje në të gjitha garat.
Aktualisht, Ajax renditet në vendin e katërt në Eredivisie, vetëm një pikë prapa Feyenoordit të vendit të dytë, ndërsa është 18 pikë larg liderit PSV./Telegrafi