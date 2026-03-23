Zyra e planifikimit të automjeteve sportive të Subaru-së prezanton BRZ-në
Ka kaluar pak më shumë se një vit që kur Toyota ndërtoi një GR86 me turbokompresor me tërheqje në të gjitha rrotat, dhe tani Subaru po e ndjek shembullin.
Zyra e Planifikimit të Automjeteve Sportive e sapokrijuar po zhvillon një BRZ të ngritur për të garuar në Rally, transmeton Telegrafi.
Specifikimet e plota teknike ende nuk janë zbuluar, por dihet se makina e rallyt është me turbokompresor dhe dërgon fuqi në të katër rrotat.
Ka shumë për të zbuluar nga imazhi i vetëm paralajmërues i publikuar gjatë fundjavës nga Subaru gjatë raundit hapës të serisë Super Taikyu 2026.
Edhe pse është bazuar në BRZ, makina e rallyt paraqet karroceri të rishikuar me harqe katrore të rrotave dhe një krah masiv të pasmë.
Gjithashtu mund të dalloni një çati dhe atë që duket të jetë vrima vertikale e kapakut të motorit.
BRZ-ja e ngritur krenohet me lartësi të bollshme nga toka, shumë lëvizje të pezullimit dhe goma të trasha në të dyja anët. Subaru ka ridizajnuar gjithashtu parakolpin e përparmë, dhe po marrim ndjesi të forta Miata.
Nuk mund ta shohim pjesën e pasme të makinës ende, por duket sikur daljet janë shumë më të shkurtra, ndërsa dritat e pasme gjithashtu duken të ndryshme.
Sa është ruajtur nga makina standarde mbetet e paqartë, por Subaru tha se baza e rrotave është mbartur. Siç mund ta imagjinoni, inxhinieria e kupesë sportive me një konfigurim AWD që nuk ishte menduar kurrë të kishte sjell sfida paketimi. Shtimi i një turbokompresori sjell edhe një shtresë tjetër kompleksiteti.
Sado emocionuese të jetë e gjithë kjo, mos i ngrini shpresat për një version prodhimi. BRZ me lartësi të lartë është rreptësisht një makinë rally, pa asnjë fjalë zyrtare nga Subaru për një model të mundshëm rrugor.
Megjithatë, marka japoneze thotë se qëllimi i Zyrës së Planifikimit të Automjeteve Sportive është të lidhë ekipet që punojnë në makinat rrugore me ato në anën e sporteve motorike. /Telegrafi/