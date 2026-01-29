Zuckerberg tregon sa miliardë njerëz përdorin të paktën një herë në ditë Facebook, Instagram ose WhatsApp
Meta përfundon 2025 me rezultate të forta dhe paralajmëron vit të madh për inteligjencën personale artificiale në 2026.
Mark Zuckerberg, CEO i Meta, ka ndarë raportin e fitimeve tremujore të kompanisë, duke theksuar performancën e fuqishme të biznesit në vitin 2025 dhe planet ambicioze për vitin 2026.
“Ne mbyllëm 2025-n fuqishëm, me më shumë se 3.5 miliardë njerëz që përdorin të paktën një nga aplikacionet tona çdo ditë. Kjo përfshin më shumë se 2 miliardë përdorues aktivë ditorë në Facebook dhe WhatsApp, dhe pothuajse aq në Instagram”, tha Zuckerberg. Ai shtoi se rritja e biznesit u ndihmua nga kërkesa rekord gjatë pushimeve dhe përfitimet nga performanca e përmirësuar nga inteligjenca artificiale (AI).
Zuckerberg paralajmëroi një “shfrytëzim të madh të AI-së” në vitin 2026, duke premtuar produkte të reja dhe transformim të mënyrës se si punojmë. Ai theksoi zhvillimet në inteligjencën personale, që do të kuptojë kontekstin unik të përdoruesve — historinë, interesat, përmbajtjen dhe marrëdhëniet e tyre — duke krijuar përvoja shumë më personale dhe të personalizuara.
Meta po punon gjithashtu për integrimin e modeleve të mëdha gjuhësore me sistemet e rekomandimeve në Facebook, Instagram, Threads dhe reklamat, duke synuar të tregojë përmbajtje që ndihmon njerëzit të arrijnë qëllimet e tyre personale. Në fushën e tregtisë, Zuckerberg tha se “mjetet e reja të blerjeve me ndihmën e AI-së do të lejojnë përdoruesit të gjejnë produktet perfekte në katalogun e bizneseve”.
Zhvillimet e reja përfshijnë formate të reja përmbajtjeje më të pasura dhe më interaktive, si dhe “syze inteligjente” që mund të shohin, dëgjojnë, flasin dhe ndihmojnë përdoruesit në jetën e përditshme. Shitjet e syzeve të Meta-s u trefishuan vitin e kaluar, duke i bërë ato një nga pajisjet elektronike më të shpejta në rritje në histori.
Për Reality Labs, fokusi kryesor do të jetë tek syzet dhe pajisjet e veshshme, ndërsa Horizon synon të bëhet një sukses masiv në mobile dhe VR të jetë një ekosistem fitimprurës në vitet në vijim.
Zuckerberg gjithashtu njoftoi Meta Compute, një iniciativë për të përmirësuar infrastrukturën e kompanisë dhe për të siguruar inteligjencë personale për miliarda njerëz dhe biznese në mbarë botën.
Ai përfundoi se “2026 do të jetë viti kur AI do të ndryshojë rrënjësisht mënyrën se si punojmë. Ne po investojmë në mjetet AI për individët në Meta, duke i ndihmuar ata të arrijnë më shumë dhe të japin ndikim të madh për miliarda njerëz në botë. Ky vit do të jetë i madh për inteligjencën personale artificiale dhe zhvillimin e ardhshëm të kompanisë sonë”. /Telegrafi/