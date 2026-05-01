Zoe Kravitz shfaq unazën gjigante me diamant në NYC pas fejesës me Harry Styles
Zoe Kravitz është parë së fundmi në New York City, ku ka tërhequr vëmendje me unazën e saj të madhe me diamant gjatë një shëtitjeje solo nëpër qytet.
Aktorja 37-vjeçare u shfaq me një stil komod, duke veshur një xhaketë ngjyrë bezhë me detaje kamoshi dhe jakë me qime, të kombinuar me një bluzë ngjyrë ulliri dhe pantallona të gjera në stil të relaksuar.
Ajo e kompletoi pamjen me syze dielli në formë ovale, këpucë të zeza balerina dhe një çantë lëkure që përputhej me stilin e saj të thjeshtë, por elegant, shkruan DailyMail.
Dalja e saj vjen pas lajmeve për fejesën me këngëtarin Harry Styles, 32 vjeç, i cili thuhet se i ka propozuar me një diamant të madh që vlerësohet rreth 1 milion dollarë (afërsisht 920 mijë euro), pas më pak se një viti lidhjeje.
Zoe Kravitz, vajza e Lenny Kravitz dhe Lisa Bonet, dhe Harry Styles kanë qenë në qendër të vëmendjes kohët e fundit për romancën e tyre, e cila është bërë publike gjatë muajve të fundit.
Sipas raportimeve, dyshja është parë për herë të parë duke u mbajtur për dore në vitin 2025, ndërsa më vonë janë shfaqur së bashku edhe në dalje publike dhe evente të ndryshme.
Ndërkohë, në rrjetet sociale ka pasur edhe reagime të shumta nga fansat dhe ish-partnerë të tyre, duke shtuar edhe më shumë vëmendjen rreth historisë së tyre të re të dashurisë. /Telegrafi/