ZKA-ja auditon Sistemin Elektronik për Menaxhimin e Studentëve të Universitetit të Prishtinës
Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka bërë të ditur se në kuadër të zbatimit të Planit Vjetor të Auditimit 2025/2026 është duke e realizuar auditimin “Sistemi Elektronik për Menaxhimin e Studentëve (SEMS) në Universitetin e Prishtinës”.
Kështu bëhet e ditur në njoftimin për media të ZKA-së.
“Auditimi do të vlerësojë menaxhimin dhe administrimin e platformës SEMS, si dhe nëse kjo platformë siguron mbështetje efektive dhe të sigurt për funksionet kryesore të Universitetit të Prishtinës.
Universiteti i Prishtinës ka krijuar platformën SEMS për t’ju ofruar shërbime elektronike studentëve që nga procesi i aplikimit për studime deri te pajisja me diplomë. SEMS është në përdorim që nga viti 2012 dhe funksionon në të gjitha njësitë akademike të UP-së duke mbuluar gjithsej 14 fakultete. SEMS ka rol kyç në efikasitetin dhe transparencën e menaxhimit akademik dhe administrativ të UP- së”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/