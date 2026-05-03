Zjarr në një shtëpi të braktisur në Prizren, dyshohet për shpërthim të bombolës së gazit
Një zjarr ka përfshirë një shtëpi të braktisur në Prizren në orët e para të mëngjesit të së shtunës, rreth orës 03:00.
Sipas informacioneve, në vendin e ngjarjes kanë intervenuar njësitë policore dhe ekipi i zjarrfikësve, të cilët kanë arritur ta lokalizojnë dhe shuajnë zjarrin.
Shtëpia, e cila nuk është në shfrytëzim, dyshohet se ishte përdorur për strehim nga një person i pastrehë.
Ai ka deklaruar se zjarri ka shpërthyer pasi një bombol gazi i ka rënë aksidentalisht, duke shkaktuar ndezjen e flakëve.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kompetent, ndërsa rrethanat e incidentit po hetohen. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate