Zhernovski: Kërkojmë hetim për lidhjet financiare të Mickoskit me Hungarinë
Rënia e regjimit autoritar të Viktor Orbanit ka pasoja të drejtpërdrejta jo vetëm për të gjithë rajonin, por edhe për ata politikanë që ishin nën mbrojtjen e tij të drejtpërdrejtë. Këtu përfshihet sigurisht edhe Hristijan Mickoski, i quajtur Orbani Xhunior, tha në konferencën e sotme për shtyp anëtari i Bordit Ekzekutiv të LSDM-së, Andrej Zhernovski.
Zhernoski tha se dje mediat gjermane e ekspozuan Mickoskin si pjesë të "vëllazërisë autoritare të Viktor Orbanit".
Zhernovski, duke folur për atë që LSDM ka thënë në të kaluarën, tani tha se e njëjta gjë është konfirmuar nga mediat gjermane.
“Së pari, se është një rrjet i madh transnacional që vepron nën mbrojtjen, domethënë nën ombrellën e drejtpërdrejtë të Viktor Orban. Dhe së dyti, një rrjet që kontrollon median, flukset financiare dhe që vepron në bazë të kontrollit të bizneseve”, tha Zernovski.
Ajo që, sipas tij, qytetarët duhet ta dinë, dhe që është shumë e rëndësishme, është se Gjermania dhe Evropa e quajtën Mickoskin një politikan autoritar dhe e vunë atë në shoqërinë e Vuçiqit dhe Dodikut. I gjithë ai grup, shtoi Zhernovski, u quajt një vëllazëri autoritare.
“Është një sistem i korruptuar i kontrollit politik, financiar dhe mediatik, në kundërshtim të drejtpërdrejtë me vlerat demokratike evropiane, ose nëse doni, një krah i zgjatur i Rusisë në Evropë”, tha ai.
Sipas tij, media gjermane konfirmoi atë që po thoshte LSDM, domethënë se rënia e Orbanit do të thoshte dobësimin e ndikimeve autokratike dhe antievropiane.
“Arma kryesore që përdori Mickoski ka rënë, dhe kjo ishte pretendimi se këto janë vetëm narrativa të LSDM-së. Jo. Ajo që Europa dhe Gjermania po vlerësojnë sot te Mickoski nuk është më një sulm ndaj opozitës vendase. Kjo quhet diagnozë ndërkombëtare”, tha Zhernovski.
LSDM kërko hetim për të gjitha lidhjet financiare dhe të biznesit midis Orban dhe Mickoskit, dhe i kanë dërguar një mesazh Ministrisë së Drejtësisë që të kërkojë menjëherë kthimin e Nikola Gruevskit, pas njoftimeve të kryeministrit të ri të Hungarisë, Peter Magyar, se vendi nuk do të jetë më një strehë për kriminelët./Telegrafi/