Zhduket një 31-vjeçar në Prishtinë, familja kërkon ndihmë për gjetjen e tij
Një rast i personit të zhdukur është raportuar në Prishtinë.
Sipas policisë, ankuesi derisa kishte qenë me automjetin e tij dhe ishte ndalur për të blerë diçka, me vete kishte edhe djalin e tij 31-vjeçar, i cili sipas tij vuan nga të meta mentale.
Ankuesi ka deklaruar se në një moment djali kishte dalë nga automjeti dhe ishte larguar në drejtim të panjohur.
Policia ka nisur hetimet dhe po ndërmerr veprimet e nevojshme për lokalizimin e personit të zhdukur. /Telegrafi/