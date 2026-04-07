Zëvendëspresidenti amerikan sulmon Brukselin dhe zotohet të ndihmojë Orbánin përpara votimit hungarez
Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, akuzoi Bashkimin Evropian për ndërhyrje në fushatën zgjedhore të Hungarisë dhe për vendosjen e censurës, ndërsa vizitoi Budapestin disa ditë përpara një votimi të rëndësishëm të së dielës, i cili mund të sjellë një ndryshim dramatik në qeveri.
Udhëtimi i Vance vjen pesë ditë para zgjedhjeve të së dielës, në të cilat kryeministri Viktor Orbán përballet me sfidën e tij më serioze në 16 vjet në pushtet.
Partia opozitare Tisza, e udhëhequr nga Péter Magyar, aktualisht është përpara Fidesz të Orbán në sondazhet e opinionit, transmeton Telegrafi.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp, Vance vlerësoi udhëheqjen e Orbán, duke thënë se ajo "mund të ofrojë një model për kontinentin", ndërsa kritikoi ashpër Brukselin.
"Burokratët në Bruksel janë përpjekur të shkatërrojnë ekonominë e Hungarisë, janë përpjekur ta bëjnë Hungarinë më pak të pavarur nga ana e energjisë, janë përpjekur të rrisin kostot për konsumatorët hungarezë", tha Vance, duke shtuar se veprimet e BE-së ishin të motivuara politikisht për të dëmtuar Orbán për rezistencën ndaj konventave politike liberale.
Ai gjithashtu sulmoi rregullat digjitale të bllokut, përfshirë Aktin e Shërbimeve Digjitale, i cili kërkon që platformat të trajtojnë dezinformimin dhe përmbajtjen e dëmshme. Ai nuk dha asnjë provë.
“Pse burokratët në Bruksel u tregojnë kompanive të mediave sociale se çfarë informacioni po u japin votuesve hungarezë”, tha ai, duke argumentuar se hungarezët ishin të aftë të merrnin vendimet e tyre.
Vance pretendoi më tej se shërbimet e inteligjencës ukrainase po përpiqeshin të ndikonin në votën hungareze.
“Ne jemi sigurisht të vetëdijshëm se ka elementë brenda shërbimeve të inteligjencës ukrainase që përpiqen të vënë gishtin në peshore”, tha ai.
Ai nuk dha asnjë provë.
Qeveria hungareze ka pretenduar vazhdimisht se Kievi dhe Brukseli po kërkojnë të rrëzojnë Orbán-in dhe ka ndërmarrë hapa për të forcuar mbrojtjen për infrastrukturën kritike të energjisë, duke përmendur frikën e ndërhyrjes së huaj.
Vance, i cili në të kaluarën ka shprehur admirim për aftësinë e Orbán-it për të çrrënjosur atë që ai e përshkruan si një paragjykim liberal nga universitetet, u zotua të ndihmojë udhëheqësin hungarez në ditët e fundit të fushatës.
“Dua të ndihmoj sa më shumë që të jetë e mundur”, u tha ai gazetarëve në Budapest.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump gjithashtu e ka mbështetur udhëheqësin hungarez, duke e përshkruar atë si “një mik të vërtetë” dhe duke lavdëruar qëndrimin e tij ndaj migracionit.
Trump më parë ka mbështetur një numër kandidatësh të krahut të djathtë jashtë vendit.
Marrëdhëniet e Hungarisë me BE-në janë tensionuar gjithnjë e më shumë. Në mars, Orbán vuri veton ndaj një pakete ndihme prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, ndërsa Brukseli ka pezulluar miliarda dollarë nga fondet e BE-së për shkak të shqetësimeve rreth korrupsionit dhe sundimit të ligjit.
Vendi është përballur gjithashtu me kritika brenda bllokut për ruajtjen e lidhjeve të ngushta me Rusinë dhe varësinë e saj nga energjia ruse.
Ndërkohë, udhëheqësi i opozitës Péter Magyar paralajmëroi kundër përfshirjes së huaj në votim, duke u bërë thirrje të gjitha vendeve të respektojnë sovranitetin e Hungarisë.
"Asnjë vend i huaj nuk mund të ndërhyjë në zgjedhjet hungareze. Ky është vendi ynë", tha ai.
Sipas një sondazhi të opinionit të publikuar javën e kaluar nga Instituti i Kërkimeve 21, partia opozitare Tisza kryeson midis votuesve të vendosur me 56% mbështetje, krahasuar me 37% për Fidesz - një hendek prej 19 pikësh përqindjeje.
Pavarësisht se shprehu mbështetje për Orbán, Vance tha se Uashingtoni do të ishte i përgatitur të punonte me këdo që fiton zgjedhjet. /Telegrafi/