Zendaya dhe Sydney Sweeney shmangin njëra-tjetrën në premierën e "Euphoria" - flitet për tension mes tyre
Duket se marrëdhënia mes Zendaya dhe Sydney Sweeney nuk është më aq e ngrohtë si më parë.
Në premierën e sezonit të tretë të serialit “Euphoria” në Los Angeles, të dyja u përpoqën të shmangnin njëra-tjetrën, duke treguar një distancë të dukshme nga kohët kur pozonin bashkë në premierat e mëparshme.
Sipas raportimeve, tensionet mes tyre ekzistojnë prej kohësh dhe lidhen pjesërisht me Tom Holland, të fejuarin e Zendayas, për të cilin thuhet se Sweeney kishte flirtuar kur ishte në set.
Përveç kësaj, dallimet politike, pasi Sweeney është republikane, duket se kanë përkeqësuar marrëdhënien.
Edhe pse disa burime pretendojnë se distanca ka qenë për shkak të agjendave të ngarkuara dhe mbërritjeve të vonshme, pamjet dhe raportimet tregojnë se dy aktoret kanë reduktuar kontaktin, duke i dhënë përparësi mbrojtjes së hapësirës së tyre personale dhe profesionale.
Gjatë premierës, Sweeney u shfaq e buzëqeshur me të tjera kolege, ndërsa Zendaya arriti më vonë dhe shmangu çdo takim me Sweeney.
Pavarësisht spekulimeve për grindje, kjo nuk është konfirmuar nga ana e tyre. /Telegrafi/