Zelensky thotë se Ukraina përballet me mungesë raketash për shkak të luftës në Lindjen e Mesme
Volodymyr Zelensky ka thënë se Ukraina do të përballet me një deficit raketash që po përdor për të luftuar Rusinë për shkak të luftës në Lindjen e Mesme.
Në një intervistë ekskluzive me BBC-në, presidenti ukrainas tha se Vladimir Putin i Rusisë dëshironte një "luftë të gjatë" midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit sepse kjo do të dobësonte Kievin, me burimet amerikane që do të drejtoheshin diku tjetër.
Zelensky gjithashtu pretendoi se presidenti i SHBA-së, Donald Trump nuk ishte në "asnjë anë" në luftën midis Rusisë dhe Ukrainës, dhe nuk donte ta "irritonte" Putinin, transmeton Telegrafi.
Ai i kërkoi Trump dhe kryeministrit britanik Keir Starmer të takohen dhe të gjejnë terren të përbashkët, pas kritikave të përsëritura të presidentit të SHBA-së ndaj kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar.
Tani në javën e tretë, konflikti në Lindjen e Mesme është përhapur në të gjithë Gjirin me Iranin që sulmon shtetet fqinje në hakmarrje ndaj sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit.
Zelensky tha se kishte një "ndjesi shumë të keqe" në lidhje me ndikimin e konfliktit në luftën në Ukrainë, duke thënë se negociatat drejt paqes "po shtyhen vazhdimisht. Ka një arsye - lufta në Iran".
Ai tha gjithashtu se situata po i shkonte për shtat Putinit sepse rriti çmimet e energjisë, gjë që ishte problem për Ukrainën, dhe nënkuptonte se mund të kishte një "deficit" raketash.
"Për Putinin, një luftë e gjatë në Iran është një plus. Përveç çmimeve të energjisë, kjo do të thotë shterim i rezervave amerikane dhe shterim i prodhuesve të mbrojtjes ajrore. Pra, ne [Ukraina] kemi një shterim të burimeve", tha ai.
Zelensky tha se "patjetër" do të kishte një deficit të raketave Patriot, gjë që do të ishte "një sfidë", duke thënë se pyetja tani është "kur do të shterohen të gjitha rezervat në Lindjen e Mesme".
"Amerika prodhon 60-65 raketa në muaj. Imagjinoni, 65 raketa në muaj janë rreth 700-800 raketa në vit, të prodhuara çdo vit. Dhe në ditën e parë të luftës në Lindjen e Mesme, u përdorën 803 raketa", tha ai.
Zelensky foli gjithashtu për qëndrimin e homologut të tij amerikan mbi luftën e Ukrainës, duke thënë se Trump donte të ishte negociator në vend që të merrte ndonjë anë në luftën e Ukrainës kundër pushtimit të paligjshëm të Rusisë.
Presidenti ukrainas tha se mendonte që Trump "dëshiron ta përfundojë këtë luftë", por shtoi se presidenti amerikan dhe këshilltarët e tij kishin zgjedhur një strategji dialogu të ngushtë me Putinin dhe "jo për ta irrituar atë sepse Evropa e irriton dhe Putini nuk dëshiron të flasë me Evropën".
Lufta e ndezur nga sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit është shndërruar në një debat diplomatik, pas qortimeve të Trump ndaj aleatëve të NATO-s dhe mungesës së supozuar të veprimeve ushtarake nga Starmer.
Zelensky paralajmëroi kundër përçarjes midis udhëheqësve perëndimorë.
Duke folur për BBC pas bisedimeve me Starmer, presidenti ukrainas tha se ndërsa nuk do t'i thoshte Trump se çfarë të bënte, dyshja duhet të takohet për të "rifreskuar marrëdhënien".
"Do të doja shumë që presidenti Trump të takohej me Starmer në mënyrë që ata të kenë një qëndrim të përbashkët", tha ai.
Në sulmin e tij të fundit të martën, Trump e quajti Starmer "jo Winston Churchill" dhe tha se ndërsa mendon se kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar është një "njeri i mirë", ai është "i zhgënjyer".
Përgjigja e Starmer mbeti e prerë, duke këmbëngulur se Mbretëria e Bashkuar nuk do të përfshihet në një luftë më të gjerë, me Downing Street që përsëriti një marrëdhënie "të qëndrueshme" SHBA-Mbretëri të Bashkuar. /Telegrafi/