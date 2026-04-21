Zelensky thotë se dështimi i të dërguarve amerikanë për të vizituar Kievin është 'mungesë respekti'
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se i konsideron vizitat e të dërguarve amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner në Moskë, por jo në Kiev, "mungesë respekti".
Dyshja vizitoi kryeqytetin rus në fund të vitit të kaluar, ndërsa bisedimet për armëpushim që synonin t'i jepnin fund luftës në Ukrainë morën hov, dhe përsëri në janar.
Witkoff, i cili ka qenë në Moskë tetë herë, është takuar me Vladimir Putinin në shumë raste.
Megjithatë, as ai dhe as Kushner nuk e kanë vizituar ndonjëherë Kievin në një cilësi zyrtare, transmeton Telegrafi.
"Është mungesë respekti [nga ana e tyre] të vijnë në Moskë dhe jo në Kiev, është thjesht mungesë respekti", tha Zelensky në një intervistë me një media ukrainase.
"E kuptoj që kemi logjistikë komplekse... Nëse ata nuk duan, mund të takohemi në vende të tjera", shtoi ai.
Witkoff, është i dërguari special i Donald Trump dhe Kushner është dhëndri i presidentit amerikan.
Më herët gjatë prillit, Zelensky tha se të dy po planifikonin të vizitonin Ukrainën, por ky udhëtim nuk u realizua kurrë mes luftës SHBA-Izrael me Iranin.
Samiti i fundit trepalësh midis Rusisë, SHBA-së dhe Ukrainës ishte në mesin e shkurtit.
Më pak se dy javë më vonë, SHBA-të dhe Izraeli filluan të godisnin Iranin dhe vëmendja u zhvendos nga përfundimi i luftës në Ukrainë, e cila ka vazhduar për më shumë se katër vjet.
Witkoff dhe Kushner janë pjesë e ekipit negociator të SHBA-së që udhëton për në Pakistan për bisedime armëpushimi me Iranin, dhe Zelensky pranoi se vëmendja e SHBA-së ishte në Lindjen e Mesme.
"Por sidoqoftë, për ne është e rëndësishme të vazhdojmë bashkëpunimin me amerikanët", shtoi ai.
Bisedimet për armëpushim fituan ritëm në vjeshtën e vitit 2025, kur doli në pah se zyrtarët rusë dhe amerikanë kishin punuar në një plan për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, i cili dukej se përfshinte disa kushte të pafavorshme për Kievin.
Ukraina kërkoi të përfshihej në bisedime dhe pasuan disa takime dhe samite. Deri në shkurt, si Moska ashtu edhe Kievi thanë se kishin arritur një marrëveshje për disa "çështje ushtarake", duke përfshirë vendndodhjen e vijës së frontit dhe monitorimin e armëpushimit.
Çështje të tjera mbeten të pazgjidhura, duke përfshirë kërkesën e Ukrainës që Rusia të kthejë fëmijët ukrainas që i ka deportuar me forcë që nga fillimi i luftës, dhe këmbënguljen e Moskës për një "ndryshim regjimi" në Kiev.
Por çështja kryesore është statusi i rajonit lindor të Donbasit të Ukrainës. Kërkesa e Moskës për territor sovran ukrainas në këmbim të përfundimit të luftës është e papranueshme për Kievin, dhe asnjëra palë nuk është e gatshme të tërhiqet - duke i lënë bisedimet në një rrugë pa krye.
"Ne po kërkojmë një kompromis midis dy pozicioneve plotësisht polare. Ende nuk e kemi gjetur atë", tha Kyrylo Budanov, shefi i shtabit të Zelensky-t, në shkurt. /Telegrafi/