Zelensky për 90 miliardë euro nga BE-ja: Ky është pikërisht sinjali që duhet t'i dërgohet agresorit
Presidenti Volodymyr Zelensky shprehu mirënjohjen e tij ndaj Parlamentit Evropian për vendimin e tij për t'i dhënë Ukrainës një kredi mbështetëse prej 90 miliardë eurosh dhe theksoi se Ukraina do të mbijetojë falë fondeve që Rusia duhet të rimbursojë.
"Sot, Parlamenti Evropian votoi për Kredinë Mbështetëse të BE-së prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën. Falënderoj presidentin e Parlamentit Evropian dhe të gjitha grupet politike të Parlamentit Evropian për udhëheqjen dhe përgjegjësinë e tyre", deklaroi ai, përcjell Telegrafi.
Presidenti ukrainas vuri në dukje se "ky është pikërisht sinjali që duhet t'i dërgohet agresorit".
"Ukraina do të durojë dhe mund të mbrojë jetët. Evropa është e bashkuar dhe e fortë, dhe mbështet Ukrainën. Dhe e gjithë kjo financohet nga vetë fondet që Rusia duhet të rimbursojë", theksoi Zelensky.
Kujtojmë se të mërkurën, Parlamenti Evropian miratoi një paketë propozimesh që synojnë mbështetjen e Ukrainës sipas një procedure urgjente, duke përfshirë një kredi të BE-së prej 90 miliardë eurosh për vitet 2026 dhe 2027.
Anëtarët e Parlamentit Evropian miratuan kredinë për Ukrainën për periudhën 2026-27 me 458 vota pro, me 140 ligjvënës që votuan kundër dhe 44 abstenime, transmeton Telegrafi.
Kredia për Ukrainën përbëhet nga 60 miliardë euro ndihmë ushtarake dhe 30 miliardë euro mbështetje buxhetore të financuara përmes huamarrjes së BE-së. /Telegrafi/