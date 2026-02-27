Zelensky: Paqja mund të arrihet deri në vjeshtë, para zgjedhjeve në SHBA
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka deklaruar se ekziston një mundësi reale që lufta të përfundojë deri në vjeshtë, nëse shfrytëzohet momenti aktual diplomatik dhe politik.
Në një prononcim të fundit, ai theksoi se muajt në vijim do të jenë vendimtarë për fatin e konfliktit, duke e lidhur drejtpërdrejt zhvillimin e ngjarjeve me zgjedhjet e ndërmjetme që do të mbahen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
“Mendoj se tani kemi një shans. Sinqerisht, shumë gjëra vitin e ardhshëm do të varen nga këta muaj - nëse mund ta përfundojmë luftën deri në vjeshtë. Para zgjedhjeve, zgjedhjeve të rëndësishme dhe me ndikim në Shtetet e Bashkuara. Nëse paqja mund të arrihet, kjo është e mundur tani - ne e kemi këtë dritare mundësie”, është shprehur Zelensky, shkruan skynews.
Sipas tij, mbështetja dhe dinamika politike në SHBA mund të ndikojnë drejtpërdrejt në rrjedhën e konfliktit, duke e bërë periudhën aktuale një moment kyç për përpjekjet drejt armëpushimit apo një marrëveshjeje paqeje.
Deklarata e presidentit ukrainas vjen në një kohë kur zhvillimet në terren dhe lëvizjet diplomatike ndërkombëtare mbeten intensive, ndërsa komuniteti ndërkombëtar vazhdon të kërkojë zgjidhje për t’i dhënë fund luftës.
Ndryshe, Rusia ka nisur pushtimin e shtetit ukrainas më 24 shkurt të vitit 2022 duke shkaktuar mijëra viktima dhe dëme të shumta materiale. /Telegrafi/