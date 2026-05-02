Zelensky njofton reforma në ushtrinë e Ukrainës
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky njoftoi një reformë të madhe të forcave të armatosura të Ukrainës, e përqendruar në rritjen e pagave për ushtarë dhe ndryshimin e rregullave të rekrutimit dhe shërbimit, me zbatimin që do të fillojë në qershor.
"Viti i pestë i luftës në shkallë të plotë paraqet sfida unike, para së gjithash në menaxhimin e personelit dhe motivimin e ushtarëve tanë", tha Zelensky.
Deklarata vjen në mes të shqyrtimit në rritje të kushteve në vijën e frontit , veçanërisht për trupat e këmbësorisë, pasi mungesa e fuqisë punëtore dhe realitetet e ashpra të fushës së betejës i ekspozojnë trupat ndaj rreziqeve të vazhdueshme nga sulmet me dronë, zjarri i artilerisë dhe minat e vendosura nga distanca.
Kontratat e përditësuara pritet t'u lejojnë ushtarëve të mobilizuar më parë të largohen nga shërbimi, me afate kohore që ende nuk janë përcaktuar, sipas deklaratës së Zelenskyt .
Dmytro Lytvyn, këshilltari i komunikimit i presidentit, tha se Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm do të japin detaje dhe afate kohore mbi shkarkimin e personelit ushtarak, por nuk specifikoi se kur do të ndodhte kjo.
Zelensky tha se i kishte udhëzuar zyrtarët që të rrisnin ndjeshëm pagat, duke i dhënë përparësi drejtësisë bazuar në detyrat luftarake, përvojën dhe efektivitetin.
“Qeveria duhet të tregojë më shumë respekt për udhëheqësit ushtarakë me përvojë: Ukraina duhet të ofrojë stimuj të vërtetë në mënyrë që njerëzit që dinë të udhëheqin trupat drejtpërdrejt në vijën e frontit dhe në luftime të motivohen për të shërbyer në ushtri dhe të ndiejnë se përvoja e tyre vlerësohet”, deklaroi presidenti ukrainas.
Paga minimale për pozicionet në prapavijë duhet të jetë jo më pak se 30,000 Hra (rreth 680 dollarë), ndërsa trupat e këmbësorisë duhet të marrin kompensim dukshëm më të lartë, duke filluar nga 250,000 Hra deri në 400,000 Hra (afërsisht 5,600-9,000 dollarë), varësisht nga detyrat e tyre luftarake, sipas presidentit.
Reforma do të ndryshojë gjithashtu kushtet e rekrutimit dhe të shërbimit, duke synuar zgjerimin e shërbimit të bazuar në kontratë për t'i bërë kushtet e shërbimit më të qarta dhe më të parashikueshme.
Ndryshimet do të përcaktojnë gjithashtu kushte të qarta shërbimi dhe do të krijojnë kushte për lirimin me faza të ushtarëve të mobilizuar më parë duke filluar këtë vit, bazuar në afate kohore të përcaktuara.
"Kjo është çështja më themelore morale", tha Zelensky, duke iu referuar kushteve të shërbimit, një çështje që shqetëson shumë ushtarakë që nuk kanë qenë në gjendje të demobilizohen që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë për shkak të zgjatjes së ligjit ushtarak. /Telegrafi/