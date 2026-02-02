Zelensky njofton "aktivitete të rëndësishme në politikën e jashtme" në shkurt
Ukraina do të intensifikojë aktivitetet e saj në arenën e politikës së jashtme në shkurt. Kontaktet dhe takimet do të fillojnë nesër.
Kjo u bë e ditur nga presidenti Volodymyr Zelensky në një video-adresim në mbrëmje, sipas Ukrinform, përcjell Telegrafi.
Pas raportit të ekipit negociator ukrainas, kreu i shtetit vuri në dukje se një marrëveshje për një takim trepalësh në Emiratet e Bashkuara Arabe ishte arritur në nivelin e duhur.
Ai do të zhvillohet siç është planifikuar të mërkurën dhe të enjten.
Siç theksohet më tej, kreu i shtetit ukrainas caktoi një takim për të hënën, më 2 shkurt, për të rënë dakord mbi kornizën e bisedimeve dhe për të përgatitur gjithçka.
Në mbrëmjen e së njëjtës ditë, ekipi do të niset për negociata.
"Shumë udhëheqës dhe vende të ndryshme janë me ne në këtë proces, duke mbështetur Ukrainën, dhe ne koordinojmë përpjekjet tona në baza ditore. Në shkurt, aktiviteti ynë i politikës së jashtme do të jetë mjaft intensiv, dhe duke filluar nga nesër, do të kemi kontakte dhe takime", theksoi Zelensky.
Ukraina, vuri në dukje ai, pret që pala amerikane të jetë po aq aktive.
Siç sqaroi Presidenti, kjo ka të bëjë, në veçanti, me masat e deeskalimit - një reduktim të sulmeve.
Zelensky theksoi se shumë varet nga ajo që pala amerikane arrin të arrijë, në mënyrë që njerëzit të kenë besim si te procesi ashtu edhe te rezultatet.
Siç raportohet nga Ukrinform, takimet e ardhshme trepalëshe midis Ukrainës, Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë në Abu Dhabi (Emiratet e Bashkuara Arabe) janë planifikuar për 4 dhe 5 shkurt. /Telegrafi/