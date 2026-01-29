Vjen reagimi i Zelenskyt pasi Trump tha se Putini pranoi ndaljen e sulmeve mbi qytetet ukrainase ‘për një javë’
Presidenti Volodymyr Zelensky ka thënë se presidenti i SHBA-së Donald Trump shprehu gatishmërinë për të ndihmuar Ukrainën të mbrojë Kievin dhe qytete të tjera nga sulmet ruse gjatë të ftohtit të dimrit.
Presidenti ukrainas shkroi për këtë në platformën e mediave sociale X, përcjell Telegrafi.
"Një deklaratë e rëndësishme nga presidenti Trump në lidhje me mundësinë e ofrimit të sigurisë për Kievin dhe qytete të tjera ukrainase gjatë kësaj periudhe ekstreme dimri", vuri në dukje Zelensky.
Presidenti theksoi rëndësinë e energjisë për jetën e ukrainasve dhe falënderoi partnerët për mbështetjen e tyre.
"Furnizimi me energji elektrike është një themel i jetës. Ne i vlerësojmë përpjekjet e partnerëve tanë për të na ndihmuar të mbrojmë jetët. Faleminderit, President Trump!", theksoi Zelensky.
An important statement by @POTUS about the possibility of providing security for Kyiv and other Ukrainian cities during this extreme winter period. Power supply is a foundation of life. We value the efforts of our partners to help us protect lives. Thank you, President Trump! Our…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2026
Ai shtoi se diskutimet mbi këto çështje u zhvilluan gjatë takimeve në Emiratet e Bashkuara Arabe.
"Ekipet tona e diskutuan këtë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ne presim që marrëveshjet të zbatohen", ka shtuar Zelensky.
Zelensky gjithashtu nënvizoi rëndësinë e hapave të deeskalimit për t'i dhënë fund luftës.
"Hapat e deeskalimit kontribuojnë në përparimin e vërtetë drejt përfundimit të luftës", theksoi ai.
Kujtojmë se presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se presidenti rus, Vladimir Putin, kishte rënë dakord të mos bombardonte qytetet ukrainase për një javë gjatë periudhave të të ftohtit ekstrem. /Telegrafi/