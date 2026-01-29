Presidenti Volodymyr Zelensky ka thënë se presidenti i SHBA-së Donald Trump shprehu gatishmërinë për të ndihmuar Ukrainën të mbrojë Kievin dhe qytete të tjera nga sulmet ruse gjatë të ftohtit të dimrit.

Presidenti ukrainas shkroi për këtë në platformën e mediave sociale X, përcjell Telegrafi.

"Një deklaratë e rëndësishme nga presidenti Trump në lidhje me mundësinë e ofrimit të sigurisë për Kievin dhe qytete të tjera ukrainase gjatë kësaj periudhe ekstreme dimri", vuri në dukje Zelensky.

Presidenti theksoi rëndësinë e energjisë për jetën e ukrainasve dhe falënderoi partnerët për mbështetjen e tyre.

Trump thotë se Putini pranoi të mos e sulmojë Kievin dhe qytete të tjera ukrainase 'për një javë'

"Furnizimi me energji elektrike është një themel i jetës. Ne i vlerësojmë përpjekjet e partnerëve tanë për të na ndihmuar të mbrojmë jetët. Faleminderit, President Trump!", theksoi Zelensky.

Ai shtoi se diskutimet mbi këto çështje u zhvilluan gjatë takimeve në Emiratet e Bashkuara Arabe.

"Ekipet tona e diskutuan këtë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ne presim që marrëveshjet të zbatohen", ka shtuar Zelensky.

Zelensky gjithashtu nënvizoi rëndësinë e hapave të deeskalimit për t'i dhënë fund luftës.

"Hapat e deeskalimit kontribuojnë në përparimin e vërtetë drejt përfundimit të luftës", theksoi ai.

Kujtojmë se presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se presidenti rus, Vladimir Putin, kishte rënë dakord të mos bombardonte qytetet ukrainase për një javë gjatë periudhave të të ftohtit ekstrem. /Telegrafi/

