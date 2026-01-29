Trump thotë se Putini pranoi të mos e sulmojë Kievin dhe qytete të tjera ukrainase 'për një javë'
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha më 29 janar se homologu i tij rus, Vladimir Putin, pranoi kërkesën e tij për të mos e sulmuar Kievin dhe qytetet dhe fshatrat e tjera ukrainase për një javë.
"Unë personalisht i kërkova Presidentit Putin të mos qëllonte mbi Kievin dhe qytetet dhe fshatrat për një javë", ka thënë Trump gjatë një konference për shtyp, duke theksuar se Ukraina aktualisht po përballet me temperatura jashtëzakonisht të ulëta.
"Dhe ai pranoi ta bënte këtë. Dhe duhet t'ju them, ishte shumë bukur", ka shtuar Trump, përcjell Telegrafi.
BREAKING: Trump:
I personally asked Putin not to fire into Kyiv and various towns for a week.
He agreed to do that. pic.twitter.com/bx2sT0hr4m
— Clash Report (@clashreport) January 29, 2026
Presidenti i SHBA-së nuk sqaroi se kur ose si ia përcolli këtë kërkesë Putinit, ose nga cila datë do të fillonte armëpushimi i supozuar.
Forcat ruse nisën një sulm kundër Kievit gjatë natës më 28 janar, i cili shënoi vetëm sulmin e fundit kundër kryeqytetit në fushatën e Moskës që synonte rrëzimin e rrjetit energjetik të Ukrainës mes temperaturave të ulëta.
Trump "I personally asked Putin not to fire on Kyiv and various cities for a week. He's agreed to do that"
Meanwhile in Ukraine we just got the alert 4 massive russian bombers have loaded up and Lviv and the rest of Ukraine will be struck soon, great job as always Donald 👍 pic.twitter.com/k6c6Fb81op
— Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) January 29, 2026
Komentet vijnë pas spekulimeve se Kievi dhe Moska ranë dakord për një pauzë në sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të njëra-tjetrës, megjithëse asnjëra palë nuk i ka konfirmuar pretendimet ose nuk ka komentuar deklaratën e Trump.
Forcat e Moskës lëshuan mbi 100 dronë kundër Ukrainës gjatë natës më 29 janar, me 18 goditje të regjistruara në zona të ndryshme, raportoi Forca Ajrore Ukrainase. /Telegrafi/