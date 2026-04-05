Zelensky në Damask, zhvillon bisedime trepalëshe me Sirinë dhe Turqinë
Gjatë vizitës së presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky, në Damask, është zhvilluar një takim trepalësh që përfshinte ekipet e Ukrainës, Sirisë dhe Turqisë.
"Ne po ndërtojmë marrëdhënie të reja, mundësi të reja dhe po zgjerojmë përpjekjet tona për të siguruar sigurinë", ka shkruar Zelensky në rrjetet sociale.
Sipas presidentit ukrainas, palët diskutuan një gamë të gjerë çështjesh, "nga çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes dhe situata në rajon e shkaktuar nga zhvillimet rreth Iranit, deri te bashkëpunimi në energji dhe infrastrukturë midis vendeve tona”.
Puna për sigurinë ushqimore do të vazhdojë gjithashtu.
"Ne diskutuam në detaje se si të kapërcejmë pasojat e luftës, si dhe procesin e negociatave në lidhje me luftën e Rusisë kundër shtetit dhe popullit tonë", vuri në dukje Zelensky.
Ai shprehu mirënjohje për të gjithë sirianët që mirëpritën delegacionin ukrainas, duke kujtuar se Ukraina ishte ndër të parat që mbështeti një Siri të re pas rënies së regjimit të Asadit.
"Ne jemi të gatshëm të vazhdojmë të mbështesim stabilitetin dhe zhvillimin. Ne do të punojmë edhe më ngushtë së bashku në mënyrë që popujt dhe vendet tona të bëhen më të forta, dhe në mënyrë që edhe ekonomitë tona të mund të rriten më shumë”, përfundoi presidenti i Ukrainës. /Telegrafi/