Zelensky godet Rusinë me sanksione
Pas sulmit në shkallë të gjerë të Rusisë ndaj sektorit të energjisë së Ukrainës në orët e para të së shtunës, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka prezantuar sanksione të reja.
“Prodhimi i këtyre armëve do të ishte i pamundur pa komponentët kritikë të huaj, të cilët rusët vazhdojnë t’i sigurojnë duke anashkaluar sanksionet”, deklaroi ai.
"Ne po prezantojmë sanksione të reja pikërisht kundër kompanive të tilla - furnizuesve të komponentëve, si dhe prodhuesve të raketave dhe dronëve”, shtoi Zelensky.
Ai njoftoi se ka nënshkruar vendimet përkatëse.
Gjithashtu, deklaroi se një dekret i dytë zbaton sanksione kundër sektorit financiar të Rusisë.
“Kjo listë përfshin kompanitë përmes të cilave bëhen pagesa për furnizimin e komponentëve të përdorur në prodhimin e raketave dhe dronëve rusë”, tha lideri ukrainas.
"Sanksione janë vendosur gjithashtu ndaj agjencive që mbështesin tregun e kriptovalutave dhe operacionet e minierave të Rusisë", vazhdoi ai.
Disa nga këto vendime, shpjegoi Zelensky, do të përfshihen në paketën e 20-të të sanksioneve të Bashkimit Evropian, e cila është tashmë në fazën e saj përfundimtare. /Telegrafi/