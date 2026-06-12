Ukraina godet një nga rafineritë më të mëdha të naftës në Rusi
Ukraina ka kryer një sulm ndaj rafinerisë së naftës TANECO në qytetin Nizhnekamsk të Rusisë, një prej objekteve më të rëndësishme të industrisë energjetike ruse.
Sipas raportimeve, objektivi i sulmit ishte një nga rafineritë më moderne dhe më të mëdha në vend, e cila luan rol kyç në përpunimin dhe furnizimin me produkte të naftës.
Rafineria TANECO, e vendosur në republikën ruse të Tatarstanit, ka një kapacitet përpunimi prej më shumë se 17 milionë tonësh naftë në vit. Ajo konsiderohet një aset strategjik për ekonominë ruse dhe është pjesë e infrastrukturës energjetike që furnizon tregun vendas dhe eksportet e produkteve të naftës.
Sulmi vjen në një kohë kur Ukraina ka intensifikuar operacionet kundër objekteve energjetike dhe ushtarake në thellësi të territorit rus.
Gjatë muajve të fundit, forcat ukrainase kanë përdorur dronë me rreze të gjatë veprimi për të goditur depo karburanti, rafineri dhe instalime të tjera kritike, me synimin për të dobësuar kapacitetet logjistike dhe ekonomike të Rusisë.
Deri më tani, autoritetet ruse nuk kanë publikuar një vlerësim të plotë të dëmeve të shkaktuara në kompleksin TANECO. Megjithatë, raportet paraprake sugjerojnë se sulmi ka shkaktuar alarm në rajon dhe ka nxitur reagimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore.
Analistët vlerësojnë se goditja e një objekti të tillë ka rëndësi të veçantë strategjike, pasi rafineritë e mëdha të naftës janë pjesë e zinxhirit që siguron furnizimin me karburant për ekonominë dhe sektorin ushtarak rus. Nëse konfirmohen dëme të konsiderueshme, sulmi mund të ndikojë përkohësisht në kapacitetin e prodhimit dhe shpërndarjes së produkteve të naftës.
Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës vazhdon të shtrihet përtej vijave të frontit, me të dyja palët që po synojnë gjithnjë e më shpesh infrastrukturën kritike të kundërshtarit në përpjekje për të rritur presionin ekonomik dhe ushtarak. /Telegrafi/