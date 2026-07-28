Drita është nikoqir i Florianas në kuadër të ndeshjes kthyese për raundin e dytë kualifikues të Ligës së Konferencës.

Pas barazimit në udhëtim, “Intelektualët” kërkojnë vetëm fitore për të avancuar në fazën tjetër.

Zekirija Ramadani e ka nisur me formacion ofansiv, ku Almir Ajzeraj do të luajë në pozitën e numrit 10.

Formacionet zyrtare:

Drita: Maloku; Sheji, Pëllumbi, Salihu, Krasniqi; Dabiqaj, Abezaj, Limaj; Jashari, Bl.Krasniqi, Balaj

Floriana: Cioletti; Spiteri, Drina, Kauan, Beerman, Kurtalic, Varela, D.Vella; Mbong, Gudelj, Dervisagic.

Përndryshe, përballja do të nisë nga ora 20:00 dhe zhvillohet në “Fadil Vokrri”./Telegrafi/

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