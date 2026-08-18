Zbulohet oferta e pamjaftueshme e Real Madridit për Rodrin
Real Madridi thuhet se ka bërë ofertë për transferimin e Rodrit më herët gjatë verës, por kjo është refuzuar nga Manchester City, duke u cilësuar si e ulët.
Mediumi spanjoll El Chiringuito TV ka bërë një pretendim befasues se Real Madridi i ofroi 45 milionë euro Manchester Cityt për transferimin e mundshëm të Rodrit në fillim të kësaj vere.
Los Blancos dukeshin se ishin në pozicionin më të mirë për të siguruar nënshkrimin e fituesit të Kupës së Botës me Spanjën, por rivalët e përbetuar, Barcelona, doli nga askund për të ndryshuar rrjedhën e garës së transferimeve.
💰 "El REAL MADRID ofreció 45 MILLONES por RODRI".
✍️ Información de @JuanfeSanzPerez en #ElChiringuitoEstreno en Energy. pic.twitter.com/QkVmjOyR6V
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 18, 2026
Me Cityn që refuzoi ofertat më të ulëta të Real Madridit, Rodri gjithashtu shpejt bëri një kthesë të papritur duke i dhënë përparësi Barçës.
Blaugranët tani janë afër njoftimit të nënshkrimit të 30-vjeçarit, pasi kanë finalizuar një marrëveshje me ‘Cityzens’ me vlerë 60 milionë euro në një tarifë fikse plus 16 milionë euro në bonuse të mundshme.
Ndërkohë, Los Blancos kanë ndaluar së eksploruari një alternativë për Rodrin dhe trajneri Jose Mourinho është ngarkuar të mbështetet në opsionet e disponueshme, të cilat përfshijnë edhe lojtarin e blerë gjatë verës, Bernardo Silva. /Telegrafi/