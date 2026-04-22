Zbulohet laborator i dyshuar për kultivim të narkotikëve në Graçanicë
Njësitë policore kanë realizuar një kontroll në një objekt të pabanuar në Graçanicë, ku kanë zbuluar një laborator që dyshohet të jetë përdorur për kultivimin e bimëve narkotike.
Sipas policisë, rasti ka ndodhur mbrëmjen e së martës, gjatë kontrollit janë gjetur pajisje dhe kushte që sugjerojnë aktivitet të paligjshëm të prodhimit dhe përpunimit të substancave narkotike.
Rasti është cilësuar si “Prodhim dhe përpunim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope, analoge apo veglave, pajisjeve apo materialeve narkotike”, ndërsa hetimet janë duke vazhduar. /Telegrafi/
