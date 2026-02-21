Zbulohet arsyeja e përjashtimit të Kristi Lamajt nga Big Brother VIP Albania
Para disa ditësh, në shtëpinë e Big Brother VIP Albania u lexua një zarf i zi, përmes të cilit u njoftua për përjashtimin e menjëhershëm të Kristi Lamajt nga gara.
Në atë moment, produksioni nuk dha detaje për arsyet e këtij vendimi, duke lënë publikun dhe banorët në mister.
Gjatë spektaklit të së shtunës, u publikua më në fund klipi i plotë i Kristit, ku ai shfaqet në oborrin e shtëpisë duke bërë një monolog për ftesën që mori për pjesëmarrje dhe për gjithë rrugëtimin e tij në format.
Në fjalën e tij, ai u shpreh: “Shkëlqimi dhe rënia e shokut Kristi”, duke reflektuar mbi eksperiencën e tij brenda shtëpisë.
Në fund të klipit, u zbulua edhe arsyeja kryesore e përjashtimit: Kristi shihet duke kapërcyer murin rrethues të shtëpisë, veprim që e kishte bërë edhe dy herë më parë.
Ky ishte rasti i tretë, gjë që çoi në vendimin për përjashtimin e tij përfundimtar nga gara. /Telegrafi/
BBVA/YouTube
- YouTube www.youtube.com