Zinedine Zidane është gati të zëvendësojë Didier Deschamps si trajner i Francës, pas largimit të këtij të fundit pas 14 vitesh në krye të ekipit kombëtar.

Ekipi i Deschamps humbi kundër Spanjës në gjysmëfinalen e Kupës së Botës 2026 përpara se të humbiste ndaj Anglisë në ndeshjen për vendin e tretë.

Pavarësisht tranzicionit, gazeta franceze L'Equipe nxjerr në pah një marrëdhënie të gjatë dhe të ndërlikuar midis shokëve të ekipit në Kupën e Botës 1998.

Sipas raportit, një përçarje e madhe ndodhi në vitin 2012 kur Deschamps zëvendësoi ish-trajnerin Laurent Blanc.


Zidane dhe disa anëtarë të skuadrës së vitit 1998 thuhet se besonin se Deschamps e tradhtoi Blanc duke negociuar me federatën para kohe, një akuzë që Deschamps e ka mohuar.

Si pasojë, nuk pritet asnjë ceremoni zyrtare pranim-dorëzimi midis shefit të ardhshëm dhe menaxherit në largim. /Telegrafi/

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