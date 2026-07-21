Zbulohet arsyeja e mosmarrëveshjes së gjatë midis Zidane dhe Deschamps
Zinedine Zidane është gati të zëvendësojë Didier Deschamps si trajner i Francës, pas largimit të këtij të fundit pas 14 vitesh në krye të ekipit kombëtar.
Ekipi i Deschamps humbi kundër Spanjës në gjysmëfinalen e Kupës së Botës 2026 përpara se të humbiste ndaj Anglisë në ndeshjen për vendin e tretë.
Pavarësisht tranzicionit, gazeta franceze L'Equipe nxjerr në pah një marrëdhënie të gjatë dhe të ndërlikuar midis shokëve të ekipit në Kupën e Botës 1998.
Sipas raportit, një përçarje e madhe ndodhi në vitin 2012 kur Deschamps zëvendësoi ish-trajnerin Laurent Blanc.
Après avoir longtemps joué ensemble, ils seront devenus sélectionneurs l'un après l'autre. Reproches, non-dits et impatience : la relation entre Didier Deschamps et Zinédine Zidane a été parfois complexe. https://t.co/NDBqPvp85S pic.twitter.com/KVNs2fZC8y
— L'Équipe (@lequipe) July 21, 2026
Zidane dhe disa anëtarë të skuadrës së vitit 1998 thuhet se besonin se Deschamps e tradhtoi Blanc duke negociuar me federatën para kohe, një akuzë që Deschamps e ka mohuar.
Si pasojë, nuk pritet asnjë ceremoni zyrtare pranim-dorëzimi midis shefit të ardhshëm dhe menaxherit në largim. /Telegrafi/