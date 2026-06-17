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Lionel Messi e nisi Kupën e Botës 2026 në mënyrën më të mirë të mundshme, duke realizuar një tripletë në fitoren ndaj Algjerisë.

Megjithatë, vëmendja pas ndeshjes u zhvendos te momenti emocional i kapitenit argjentinas, i cili u pa duke qarë menjëherë pas golit të tij të parë në minutën e 17-të.

Fillimisht, reagimi i Messit u interpretua si një shpërthim emocionesh për rëndësinë e momentit dhe fillimin e një tjetër aventure botërore me Argjentinën. Por raportime të fundit kanë hedhur dritë mbi një arsye më personale pas këtij gjesti.


Sipas gazetarit Eduardo Feinmann, prapa emocioneve të Messit qëndrojnë shqetësime familjare, pasi babai i tij, Jorge Messi, thuhet se po përballet me probleme shëndetësore pas një përkeqësimi të gjendjes në javët e fundit.


Kapiteni i Argjentinës, sipas këtyre raportimeve, po e përjeton këtë situatë në mënyrë private, çka mund të ketë ndikuar në reagimin e tij emocional në fushë.


Pavarësisht gjithçkaje, Messi vazhdoi ndeshjen duke shkëlqyer me paraqitjen e tij, duke konfirmuar edhe një herë rolin e tij vendimtar në përfaqësuesen argjentinase. /Telegrafi/

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