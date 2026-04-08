Zbulohen detajet e dramës te Real Madridi: Arbeloa e përjashtoi lojtarin për shkak se u lajmërua si i lënduar
Mungesa pothuajse njëmujore e mbrojtësit Raul Asensio nga skuadra e Real Madrid është shpjeguar së fundmi.
Arsyeja e zhdukjes së tij nga formacioni ishte një mosmarrëveshje me trajnerin Álvaro Arbeloa, dhe situata u zgjidh vetëm pasi lojtari kërkoi falje përpara të gjithë dhomës së zhveshjes për sjelljen e tij.
Konflikti filloi më 11 mars, kur Asencio u la jashtë formacionit titullar për ndeshjen kundër Manchester City. Ai ishte i pakënaqur, duke menduar se meritonte një vend titullari, sidomos pas sakrificave që kishte bërë për t’u bërë gati për ndeshjen kundër Celta Vigo vetëm tri ditë më parë.
Real Madridi shkoi në Vigo me një mbrojtje të dobësuar – Militão dhe Alaba ishin të lënduar, ndërsa Huijsen ishte i pezulluar.
Pavarësisht një dëmtimi të rëndë në shtyllën kurrizore që pësoi kundër Benfica, Asencio luajti përkrah Rudiger. Kundër Man Cityt, Arbeloa vendosi të favorizonte Huijsenin, duke e lënë Asencion jashtë formacionit, gjë që tensionoi marrëdhëniet mes lojtarit dhe trajnerit.
Tensioni po përshkallëzohet përpara ndeshjes me Elchen
Tensioni u rrit para ndeshjes kundër Elches. Dita e ndeshjes, Asencio u paraqit në zyrën e Arbeloas së bashku me një raport mjekësor, duke pretenduar shqetësime muskulore dhe duke refuzuar të luante.
Kjo lajm i papritur, së bashku me ankesat e mëparshme, e zemëroi Arbeloan dhe ndikoi edhe te Antonio Rüdiger, i cili supozohej të pushonte përpara ndeshjes, por u detyrua të luante për shkak të mungesave të tjerëve. Kjo situatë nuk ishte më një çështje personale, por u bë problem për të gjithë dhomën e zhveshjes.
Arbeloa insistoi që Asencio të kërkonte falje përpara të gjithë ekipit për sjelljen e tij dhe për tërheqjen e papritur nga ndeshja.
Kushti për kthim: Kërkesë falje për të gjithë ekipin
Fillimisht, Asencio nuk e ndjeu nevojën për këtë, duke u heshtur në takimet para stërvitjes dhe duke renditur lojtarët e lënë jashtë.
Megjithatë, me përhapjen e spekulimeve në media dhe rrjetet sociale, lojtari vendosi të sqaronte gjithçka. Ai kërkoi falje të hapur në dhomën e zhveshjes për sjelljen e tij pas ndeshjes kundër Man Cityt dhe për mungesën kundër Elches.
Pas kërkesës për falje, Asencio u rikthye në skuadër për ndeshjet kundër Mallorcas dhe Bayern Munich, edhe pse nuk luajti.
Kjo i dha fund një historie të tensionuar që kishte shkaktuar debate të shumta brenda dhe jashtë klubit, duke rikthyer harmoninë në ekip dhe respektin për rregullat e trajnerit. /Telegrafi/